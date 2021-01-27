驚！川普前顧問康威疑PO女兒裸照　警方要查！

▲▼白宮前顧問康威的16歲女兒克勞蒂亞。（圖／翻攝自TikTok）

國際中心／綜合報導

美國《商業內幕》網站周二(26日)報導，白宮前顧問康威(Kellyanne Conway)的推特帳號上周一PO出了她16歲女兒克勞蒂亞(Claudia Conway)的一張半裸照。康威一家居住地的當地警方表示，正在調查這起裸照事件。

推特發言人發表聲明說：「透過技術和人工審查，我們將主動刪除任何違反推特規定的照片。」推特規定：不允許出現兒童色情或任何對未成年人進行性剝削的內容。

母親是川普顧問，女兒克勞蒂亞卻強烈反川普，因此聲名大噪，母女不和傳聞已久，網路上更流傳有克勞蒂亞自稱虐的影片。

截至周二上午，「克勞蒂亞․康威裸照事件」成為推特上的第三大熱門話題。 克勞蒂亞周一在TikTok上發布消息說，可能是有駭客攻擊了她母親的推特帳戶。她說：「我猜是我媽有一天拍了一張我的照片用來對付我，然後有人駭了她的帳 號或什麼的。我現在真的不知道怎麼辦。如果你看到了(照片)，那 就報警吧。」

之後，一名YouTuber蒙格周二淩晨在照片分享社群平台Instagram上發布了一支近20分鐘的影片，內容似乎是克勞蒂亞在FaceTime上跟別人發生爭執的對話。對話者可能征她的母親、以及她的父親喬治․康威(George Conway)。

克勞蒂亞的父母似乎不知道他們被錄下了過程。截至周二上午，這支影片的瀏覽數已接近10萬。在整個混亂的通話過程中，克勞蒂亞說：「你PO了一張我的裸照。你真的PO了一張我的裸照！你可以否認，但成千上萬的人都看到了！」

她的母親康威否認自己發布了這張照片，並表示是另一個推特帳號的擁有者轉給她的。影片中疑似康威的女子人談了女兒的精神健康問題，說她需要把女兒送上「救護車」，因為她精神錯亂了。當一名似乎是員警的人掛斷電話後，這段視頻通話就結束了。

克勞蒂亞在她的TikTok帳號上記錄了她跟母親的不穩定關係。上周，她發布了一支影片，裡面似乎有她母親對她大吼大叫的畫面，但隨後她把影片刪除了。克勞蒂亞指控母親對她有「虐待」行為。

蒙格發布的通話影片中，疑似是康威的女子談到兒童保護機構對她們家的多次調查，但她聲稱自己和丈夫無罪。在此之前，華盛頓「兒童與家庭服務機構」的一名發言人表示，他們不能對未成年人的問題發表評論。

推特和Instagram上的許多用戶最近一直在使用「#為克勞迪婭伸張正義」的標籤，許多人聲稱曾報警指康威家「出代誌」。

周二上午，克勞迪婭在TikTok上發布的一支影片中呼籲粉絲們「不要再(為她們家的事)打電話警」，並表自己會處理這種情況。她說：「我們會私下處理此事，我永遠不會公開談論它。」

▲白宮資深顧問康威。（圖／路透）

▼克勞蒂亞疑似遭到虐待的影片。