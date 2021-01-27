追查案889、890感染源！部桃213名醫護採血驗抗體

▲指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

部立桃園醫院群聚個案中，有2人（案889、890）感染源仍不明，該案是從12A病房出院的患者與同住家人，和先前確診醫護無接觸且不同病房樓層。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，已匡列12A、B醫護、工作人員共213人進行採血著手抗體檢測，進一步釐清相關傳染鍊。

部桃群聚案累積病例15人，包含2名醫師、4名護理師、3名護理師家人、1名外籍看護、2名出院病患、3名病患家屬；當中有1名出院病患（案889）60多歲男性以及其同住家人（案890)60多歲女性仍未查出其感染來源。

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陳時中表示，指揮中心已緊急對12A、B病房大外科體系共213名醫護、工作人員進行採檢，核酸檢驗部份已經確認陰性，現再進一步採血進行抗體檢查。今日至下午為止已經有178支檢體檢驗中，但抗體檢測結果需要花一些時間。

另一方面，案889出院後曾經到桃園平鎮某醫院就醫時出現發燒症狀，接受採檢後確診，也需匡列當時相關接觸者，因此，有一名台鐵女列車長並未到部立桃園醫院也被匡列，引發外界關注，發言人莊人祥表示，目前該醫院匡列160人，其中有157個病人、陪病3人，但這次是擴大匡列，匡列範圍較寬，所以陪病人數之後可能還會增加。