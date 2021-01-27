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三星李在鎔獄中首發聲！血淚呼籲員工「團結」　信件真摯內容曝光

▲▼李在鎔入獄後，透過公司內部網路向全體員工釋出訊息。（圖／達志影像）

▲李在鎔入獄後，透過公司內部網路向全體員工釋出訊息。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓三星集團少主、三星電子副會長李在鎔（이재용）因在閨蜜門案涉嫌向時任總統朴槿惠、崔順實（現改名為崔瑞原，촤서원）行賄，18日遭首爾高等法院判處2年半徒刑，押送至首爾看守所，26日透過3名代表理事在旗下公司內網佈告欄發文，向全體員工喊話，成為入獄後首次對外界釋放出的消息。

根據《韓聯社》報導，李在鎔透過律師表示接受判決結果、不再提出上訴後，副會長金奇南（김기남）、社長金炫奭（김현석）與高東真（고동진）等3名三星電子代表理事，以三星SDI、三星物產、三星生命等集團旗下公司社長名義，於26日代為發文，「現在我們將以慘澹的心境與覺悟，代替李在鎔副會長發送訊息。」

李在鎔透過該文表示，「各位三星大家庭的成員，因為我的不足之處，造成你們擔憂，對此我深感歉疚。對你們造成如此巨大的負擔，甚感抱歉。三星過去數年來在對內、對外面臨許多難題，如同過去大家默默堅守崗位與三星，期盼未來你們不會有所動搖、且能團結一心。三星最終必須踏上該走的道路，這與我處於什麼情況並無關係。」

李在鎔信中叮囑，三星必須進行投資、創造工作機會，以求善盡企業本份，並擔起社會責任，「（公司）應遵守與國民們所做的承諾，（這段時間）我將以更謙虛的姿態來自我反省。相信這段時間不會白白浪費，我將和各位共同打造新的三星。」

據悉，由於先前一審時服刑約1年，因此如今刑期只剩下1年半，若之後沒有獲得總統特赦、或是遇上假釋，恐怕得等到明年1月才出獄。

►三星李在鎔得入獄2年半！檢方與律師不再提上訴...經營恐陷危機
►三星李在鎔慘遭收押！他曝囚房環境噁心「糞味沖天」：不會有特權

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