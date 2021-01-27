蓬佩奧加入「華府智庫」…鞏固保守派人脈！　替2024大選鋪路

▲前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國前總統川普卸任後，周邊的幕僚團隊也開始佈局2024年大選，呼聲極高的前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）選擇加入保守派智庫，替下一屆總統大位鋪路。

根據《Axios》報導，蓬佩奧卸下白宮前國務卿職務後，選擇到華府保守派智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）任職；他有機會在智庫內參與政策討論，並認識更多共和黨的金主，無疑是擴展人脈的一大捷徑。

蓬佩奧在聲明中指出，「我很高興加入哈德遜研究所，期待替促進美國領導地位和全球參與的使命做出貢獻。」 哈德遜研究所董事會主席斯特恩（Sarah May Stern）也表示，蓬佩奧在公共服務上有出色表現，「這是令人興奮的合作機會。」

蓬佩奧在任期間提出多項友台政策，包括解除台美交流限制、派遣高官訪台等；因此在離開白宮後，隨即遭大陸外交部制裁。不過，蓬佩奧目前沒有回應制裁，同時在推特發文提到神秘數字「1384days」（1384天），也未回答網友的疑惑，讓外界臆測是否暗示著4年後他將投入美國大選選戰。

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