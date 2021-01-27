屋外傳出爆炸聲！老爸查看慘被電死　女兒救父「碰到雨水」也喪命

記者李振慧／綜合報導

加州洛杉磯一名父親因為聞到屋外傳來煙味，查看發現電線被吹落，不小心碰到電線時傳出砰的一聲，女兒聽到巨大聲響立即跑出去幫忙，結果也慘被電死。

居住在全景城(Panorama City)的53歲男子特哈達(Ferdinand Tejada)與女兒珍妮(Janine Reyn Tejada)，25日凌晨不幸被電線電死。警方表示，妻子目睹丈夫與女兒遭到電擊後，於凌晨2時45分撥打電話報警，由於當時正在下雨，員警告誡她千萬不要亂動，也不可以去摸電線，後來在後院找到2具遺體。

特哈達妻子表示，丈夫當時聽到屋外傳來爆炸聲與聞到煙味，出去查看時不小心碰到電線，女兒跟著出來想要救人，可是碰觸電線附近的水，因此被導電電死，她當時也有受到電流衝擊，幸好及時逃脫才保住一命。

消防局發言人普蘭奇(Nicholas Prange)表示，他們抵達現場時，由於電線裡仍然有電，只能請洛杉磯水電局先將該區斷電，才能靠近案發現場。鄰居表示，他聽到屋外傳來電擊聲，之後全區都暗了下來，原本以為只是一般斷電，後來聽到尖叫聲。當局已對本起命案進行調查。

▼父女雨天查看電線，均不幸身亡。（圖／示意圖／達志影像）

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