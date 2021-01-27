跛腳男稱「新冠病毒是我X眼」　濕舔ATM按鈕！伸舌狂動影片曝光

▲一名男子為證明疫情只是政府的騙局，拍影片狂舔ATM按鈕。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

疫情爆發初期，國外網紅曾吹起一陣「舔馬桶挑戰」的風潮，沒想到過了將近一年時間，英國約克郡（Yorkshire）又出現一名男子自稱為了破除「新冠肺炎假象」，竟狂舔自動提款機（ATM），影片在網路上流傳後，引起當地警方注意，目前正在進行調查。

綜合當地媒體與《太陽報》報導，日前網路上流傳一段影片，一名男子對著約克郡雪菲爾（Sheffield）的一台ATM狂舔，除了伸出舌頭將每個按鍵一一舔過，還能聽見他故意大喊，「新冠肺炎就是我的屁眼！」

報導指出，男子事後將影片PO上臉書並寫道，為了證明疫情只是政府的一場騙局，「自從封城以後，我每天都會出門亂逛，剛剛還舔了兩台提款機的所有按鈕。」另外，在影片的最後拍到，這名男子應該有使用拐杖。

南約克郡警方表示，接獲民眾舉報之後正在調查此案，「目前我們已經證實影片的真實性，影片內容將全數上報，且正在進行調查當中。」根據報導，警方發出聲明的當天，約克郡內又有28人死於新冠肺炎，而全英國已有超國10萬名患者死亡、369萬人確診，首相強生（Boris Johnson）也表示他將「負起全部責任」。

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