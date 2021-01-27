　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

36歲惡狼性侵「害她終生癱瘓」　鄉民私刑正義...集體打爆他

▲▼性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲土耳其一名女子慘遭性侵後自殺未遂終生癱瘓。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者閔文昱／綜合報導

土耳其一樁性侵案近來受到全國關注。一名29歲女子在晚上下班回家的路上，慘遭36歲男子卡亞（Murat Kaya）灌藥後性侵，事後女子因承受不了打擊而選擇結束生命，雖最後有被救回但終生癱瘓。消息一出震驚土耳其社會，最新消息指出，卡亞坦承，現在自己和家人都收到了成千上萬的威脅訊息，甚至他還在工作的地方外遭到憤怒的民眾襲擊。

根據土耳其《Bursada Bugün》報導，事件發生在2019年9月，卡亞有一晚碰到剛從夜店下班的被害女子，謊稱要載她回家而將女子誘騙上車，結果女子上車後卡亞竟把車開到一間家具工廠，並將她強押進裡頭逼吞藥後凌辱好幾個小時，最後女子用僅存的力氣打給母親交代遺言，要她好好照顧兒子，想不到卡亞竟還將電話搶走並囂張的說，「哈！我在性侵你的女兒啊！」

▲▼ 0

▲女子用了最後的力氣，打電話給媽媽說，「媽，我快要死了，請好好照顧我兒子。」（圖／翻攝自YT／Tecavüzcü Murat Kaya tutuklansın）

事後卡亞將犯罪現場的證據銷毀後，便將被害女子丟在路旁，直到有路人發現女子後她才獲救送醫。沒想到警方獲報後處理態度消極，第一時間並未逮捕卡亞，讓被害女子難以接受，最後飽受身心煎熬選擇走上絕路，雖後有被緊急救回，但卻得面臨終身癱瘓的下場，還得靠呼吸器才能維生。

這起性侵案引發土國社會關注，許多民眾都沒有辦法接受卡亞的殘忍暴行，而讓當地人更憤怒的是，卡亞最後雖有被逮捕，但很快就獲得保釋，忿恨的民眾紛紛向他寄出了威脅訊息。卡亞表示目前已不能打開手機，因為一打開手機就有成千上萬的威脅訊息會跳出來，附近的街坊鄰居對他的態度也開始大不相同，甚至有人找到他工作的地方毆打他，讓他和他的家人都只能待在家不敢出門。

Murat K değil, Murat Kaya! Kadına tecavüz eden, şiddet uygulayan, uyuşturucuyu zorla veren, kadının annesi aradığında '...

Korona Cevo 發佈於 2021年1月21日 星期四

▲男子卡亞（Murat Kaya）強逼女子吞藥並性侵得逞。

目前女子只能用稍微移動的腳趾來回答問題，她的母親難過表示，希望司法能還她們一個公道。而女子的代表律師亞爾辛（Bilgenur Yalcın）也指出，卡亞一直希望能花錢消災，但被害一方絕不會輕易放棄，目前案件正進入最高法院審理，她們也一定會打到底。

女子母親接受採訪表示，希望司法能還他們公道。

ET快訊
戴資穎三局逆轉辛度收對戰三連勝　年終賽小組賽首勝入袋
18歲女曾在部桃住院居家隔離猝死　衛生局回應了
近10年來首見　國發會：去年12月景氣燈號亮黃紅燈
近10年來首見　國發會：去年12月景氣燈號亮黃紅燈
男10年後搬回家驚見「車位旁多出好幾格」　管委會神邏輯被罵爆
11歲兒狂翹家被媽丟警局　他記恨5年告遺棄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

跛腳男稱「新冠病毒是我X眼」　濕舔ATM按鈕！伸舌狂動影片曝光

北韓新冠疫苗已「人體實驗」！發燒患者當白老鼠...由金與正指示

36歲惡狼性侵「害她終生癱瘓」　鄉民私刑正義...集體打爆他

川普彈劾案審理主持人雷希身體不適　送醫院接受檢查

化糞池抽出婚戒　美國「吳醫師」苦找2個月上新聞了

快逃啊！野生大熊闖進滑雪場　男遊客被一路追殺...靠這招逃死

蓬佩奧加入「華府智庫」…鞏固保守派人脈！　替2024大選鋪路

甩開太陽系黃道光干擾　「新視野號」發現宇宙亮度為預期2倍

隔離病房內激戰女寡婦　男警「不怕死」90秒影片瘋傳　

年夜飯人數上限20「禁跨州」！大馬政府防新冠　提前定「新年SOP」

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

新手駕駛嘆「機械停車格」好難停　見女駕駛一次成功：想嫁給她！

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

模仿改編高雄女被搶車奇葩事件　連口音都超像！網笑爆：超越本尊

林心如大讚霍建華「神隊友」　狂被女兒催生Baby...妙回：自己生！

確診妹住院治療31天...淚謝醫護　「把生命放高風險環境照顧我們」

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

跛腳男稱「新冠病毒是我X眼」　濕舔ATM按鈕！伸舌狂動影片曝光

北韓新冠疫苗已「人體實驗」！發燒患者當白老鼠...由金與正指示

36歲惡狼性侵「害她終生癱瘓」　鄉民私刑正義...集體打爆他

川普彈劾案審理主持人雷希身體不適　送醫院接受檢查

化糞池抽出婚戒　美國「吳醫師」苦找2個月上新聞了

快逃啊！野生大熊闖進滑雪場　男遊客被一路追殺...靠這招逃死

蓬佩奧加入「華府智庫」…鞏固保守派人脈！　替2024大選鋪路

甩開太陽系黃道光干擾　「新視野號」發現宇宙亮度為預期2倍

隔離病房內激戰女寡婦　男警「不怕死」90秒影片瘋傳　

年夜飯人數上限20「禁跨州」！大馬政府防新冠　提前定「新年SOP」

第六感生死戀變調版！高雄郎愛帥麻吉　扮女網戀「附身」性侵11次

【廣編】2021新年最「紅」伴手禮登場！期間限定OREO紅絲絨　陪你玩轉翻紅一整年

油亮Q嫩東坡肉超銷魂！台北人氣中菜餐館　老饕最愛椒鹽黃金魚

「別再炒作和平封院！」　馬辦酸：馬維拉再好用也無助防疫

塔克老師上課T限量發售　夢想家主場「夢想家家遊」主題活動

籲藍綠停止爭辯「和平封院」　民眾黨：無謂的口水戰讓人心寒

黃捷曾勸「入民進黨沒談好」　王浩宇：對得起自己不當議員又怎樣？

雲林虎尾交流道今年春節縮短管制　農曆初三初四7-19時封閉

邊緣人友善餐廳　這4家火鍋吃到飽「一個人用餐不加價」

存起來！一圖秒懂春節連假「高乘載管制」　國1、國5都有

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

國際熱門新聞

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

泰王荒淫「遠距治國」！民掀學運喊下台

帥男想當黑色外星人　整形後遺症曝

快訊／全球新冠確診超過1億例

覺得家裡鬧鬼　男破牆發現金庫

美參院高票通過人事案　布林肯出任國務卿

美日德依賴台灣半導體！　彭博：達危險等級

巴西足球隊遇空難　機上6人全罹難

英國紀錄片讚台灣防疫！當地學者：準備了20年

貴妃露毛照　意外曝光泰王特殊愛好

伴郎洞房內性侵新娘　新郎怒提告

杜特蒂不願公開接種疫苗　超害羞原因曝光

駭進200名客戶監視器！保全人員挑正妹偷窺

更多熱門

相關新聞

夫妻賤賣小女兒抵債　大女兒遭買主性侵

夫妻賤賣小女兒抵債　大女兒遭買主性侵

這款父母！阿方（化名）與妻子小慧（化名）育有3名年幼女兒，平時以打零工、家庭代工維生，家境貧窮，有困難時便向鄰居何姓男子借錢，某次小慧發現8歲的大女兒頸部有吻痕，詢問之下才知係某次請託何男照顧女兒時，竟趁機性侵害；另外，阿方因先後向何男借款16萬元，無力償還借款，以19萬元的代價將2歲的小女兒賣給何男，何則添補差價3萬元給阿方。

伴郎洞房內性侵新娘　新郎怒提告

伴郎洞房內性侵新娘　新郎怒提告

脫北妙齡女慘淪性奴！遭以「裸照」威脅陪睡

脫北妙齡女慘淪性奴！遭以「裸照」威脅陪睡

大叔噁摸女童！印法院：沒脫衣不算性侵害

大叔噁摸女童！印法院：沒脫衣不算性侵害

陽光妹酒醉遭性侵驚醒　掐噁男命根仍失身

陽光妹酒醉遭性侵驚醒　掐噁男命根仍失身

關鍵字：

惡狼土耳其性侵凌辱卡亞Murat Kaya

讀者迴響

熱門新聞

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

經紀人再爆Keanna「未離婚跟別的男人性交」

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

即／曾到部桃看病！18歲少女居家隔離死亡

Keanna經紀人改口道歉了

寒假作業80題難度破表　爸爸崩潰求救

金剛遭「遊覽車擦撞」氣炸　小嫻出現結局反轉

許維恩對望「王家梁後面環抱」他認：是我理想型

狂嗑退燒藥逃回國！染疫女害63人判緩刑

獨／搬走新冰箱卻留滿地垃圾　前房東怒控5寶爸超惡劣

F.I.R.選秀遭批「挺差的」　阿沁：邀請Faye回來

經紀人跟Keanna撕破臉「列罪狀貼臉書公審」

老婆力挺撐過外遇腥聞　球星林泓育低調結束7年婚

研究證實單寧酸抗新冠　8種水果含量高

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

更多

最夯影音

更多
高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人
三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

新手駕駛嘆「機械停車格」好難停　見女駕駛一次成功：想嫁給她！

新手駕駛嘆「機械停車格」好難停　見女駕駛一次成功：想嫁給她！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面