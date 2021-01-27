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醉酒伴「狼」洞房內對新娘上下其手　聽到呻吟才知睡錯！新郎怒告

▲▼酒,房間。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲糊塗伴郎在婚宴中不勝酒力，在新人房癱睡時，竟意外將新娘也「睡了」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

新加坡一伴郎在婚宴後，因不勝酒力到新人房中癱睡，但在迷迷糊糊中，竟意外將新娘當成自己結婚多年的妻子，不只將手伸入新娘睡衣內，非禮對方胸部，甚至還用手指性侵對方私處。新郎得悉後火冒三丈，直接將伴郎以「非禮和性侵」控上庭。伴郎在庭上辯稱，他睡前有撫摸妻子胸部的習慣，自己是聽到呻吟聲不一樣才驚覺摸錯人，當下已立即停止，並下床向新郎道歉。

綜合《南華早報》和《中國報》報導，這名被控「非禮和性侵」的糊塗男子，在2016年出席了一場婚禮。婚宴結束後，他因酒醉而癱睡於新人房的沙發上。據他所述，他醒來後發現自己已睡在床上，隔壁還有一位身著睡衣的女子；他誤會自己在睡夢中被送回家，而隔壁的女子是自己的老婆，因此邊開始對其「上下其手」。

被告還表示，自己和妻子在中學時期便已相識，倆人自2005年結婚後，一直有著睡前撫摸妻子胸部的習慣，這次是因為認錯人才會冒犯新娘，自己在聽到呻吟聲跟妻子不一樣時，便立刻驚醒、停止手部動作，並立刻「滾下床」向睡在沙發上的新郎道歉。被告聲稱，自己與新郎自2003年相識至今，常常一起喝酒聊天，新娘偶爾也會加入酒局，不過自己對她毫無興趣。

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