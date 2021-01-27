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彈劾案倒數2週！川普法律團隊只有2人　CNN：恐難組完整代表律師團

▲▼美國國會。（圖／達志影像／美聯社

▲美國參議院預計將在2月9日審理參議院提交的「川普彈劾案」。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

美國參議院預計將在2月9日審理參議院提交的「川普彈劾案」。川普目前已委任來自南卡羅萊納州的律師鮑爾斯（Butch Bowers）和芭比耶（Deborah Barbier）代表處理相關案件，但目前距離開審只剩約2週的時間，CNN認為，川普恐怕難以找到一個完整的代表律師團為其辯護。

綜合CNN和美聯社報導，鮑爾斯是一名受人尊敬的律師，他曾在小布希政府的司法部工作，擅長打選舉與道德事務相關的官司；而芭比耶則擅長處理白領犯罪相關領域的案件。知情人士透露，川普的團隊也曾與南卡前總檢察長康登（Charlie Condon）接洽，希望他能加入川普的律師團隊，但CNN在25日晚間收到他的簡短聲明指出，他不會加入川普的團隊。

▲▼川普。（圖／達志影像／美聯社

▲距離開審只剩約2週的時間，川普恐怕難以找到一個完整的代表律師團為其辯護。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，南卡羅來納州共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）一直致力於為川普的法律團隊招​​募新律師，但據知情人士透露，目前距離開審只剩約2週的時間，一些律師事務所懷疑他們是否將獲得報酬，而其他律師則表示，自己不願意與1月6日美國國會的暴動有關聯，讓川普籌組完整的代表律師團一事越發困難。

當被問及川普的法律團隊是否想傳喚證人時，格雷厄姆表示，他對此事沒有想法，因為「我無法想像有誰可以被傳喚」。他也認為，眾議院在彈劾程序中，並無人證，因此他主張以「憲法缺乏管轄權」為由駁回審判。他還透露，川普目前急切希望趕快結束這件事，但他不認為川普會特別為了彈劾案，從佛州飛回華府參加訴訟。

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