封街盛大舉辦婚禮！6歲男童被迫娶狗新娘　媽：為了幫他轉運

Boy, 6, and toddler 'married to dog to ward off spirits as teething is bad omen'https://t.co/06Y7Uwj5VT pic.twitter.com/8vpUs8YPwm — Daily Star (@dailystar) January 25, 2021

記者李振慧／綜合報導

印度奧里薩邦近來舉行一場奇異婚禮，新郎竟然是一名6歲男童，新娘則是一條狗，詭異的場景在網路上引發討論，原來男童因為當地習俗認為上牙齦先長牙是凶兆，為了幫他轉運才會和狗結婚。

當地媒體報導，根據馬尤布漢傑縣(Mayurbhanj)習俗， 2名孩子因為上牙齦長牙被視為不祥，家人22日特地封街舉行盛大婚禮，吸引許多村民到場參加。圖片中可看到，男童與狗皆穿上傳統婚禮服飾，婚禮正式舉行前，狗新娘的家人還為參加婚禮的賓客洗腳，以示尊重。

婚禮儀式完成後，部落的民眾紛紛到馬路上，去撫摸一下狗新娘，而2名新郎則被帶到遊行隊伍中一同跳舞慶祝，雖然新娘是一條狗，新郎家屬仍會對「親家」付聘金。男童的母親向媒體表示，他們之所以舉辦這場婚禮，是為了避免孩子或是家人遭到厄運詛咒。

▼當地習俗認為，娶狗新娘可以轉運。（圖／示意圖／達志影像）

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