住1年半覺得家裡鬧鬼　男主人翻修意外發現牆內藏「神秘保險庫」

Owner of eerie 'haunted house' finds ancient vault door hidden inside wall

https://t.co/kIA9VPZxo2 — Claude Ubanan (@ClaudeUbanan) January 26, 2021

記者李振慧／綜合報導

英國男子埃利斯(Rupert Ellis)近來裝修家裡時，意外在牆壁裡發現一個神祕保險庫，他表示，房子是幾年前買下，一直覺得這棟歷史老宅一定藏有不可告人的秘密，「我常常覺得不是我選擇房子，而是這棟房子選擇了我」。

英國《太陽報》報導，埃利斯幾年前買下這棟位於康沃爾郡坎伯恩(Camborne)的老宅，由於房子時常散發陰森氣息，讓他一直覺得自己買到「鬼屋」，和附近居民聊天時發現，傳聞房子裡面藏有金庫和礦產地圖，沒想到近日裝修時真的發現神秘保險庫。

埃利斯表示，裝修工人告訴他保險庫傳聞後，他們花了1星期四處敲打牆壁，最後終於在貼著海報的牆壁後面找到保險庫，「那張海報我貼在那邊已經1年半了，更巧的是，海報上面還寫著，『你在想的事情和我們想得一樣嗎』。」

埃利斯在牆上先鑽4個小洞測試，果然在其中一個小洞後發現東西，把牆打破發現，裡面真的有一個金庫門，門上還有一個徽章寫著T Withers and Sons，「這一切真的太奇怪了，海報剛好就貼在門的位置，這間房子就是這樣，自從我搬進來後就常發生各種無法解釋的現象」。

《都市報》報導，這間房子是由巴塞特(Basset)家族於1832年建造，後來成為特希迪礦業公司(Tehidy Minerals Company)的前公司所在地，保險庫主要是用來裝採礦計畫、工人工資與礦石等物品，埃利斯的房間則是以前的會議室，他計畫繼續裝修讓房子恢復到本來的面貌。

▼男子意外在家找到古老金庫門。（圖／示意圖／視覺中國）

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