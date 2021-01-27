化糞池抽出婚戒　美國「吳醫師」苦找2個月上新聞了

實習記者劉佩婷／綜合報導

美國新罕布夏州（State of New Hampshire）的羅威爾化糞池工程公司（Rowell’s Services）近日發現，水肥車內有一枚結婚戒指，透過許多社群網站的曝光，最後找到戒指的主人，不禁讓許多人直呼：「下次可能就沒那麼幸運了！」

根據《UPI》報導，一名化糞池的員工正在清理某輛水肥車的時候發現，有一個黯淡金光的戒指佈滿整個泥濘，化糞池公司表示，這是四年來在水肥車裡發現的第二枚戒指，隨後便把整件事公開在網路媒體上，希望失主可以趕快把戒指領回。

▲美國的化糞池公司4年內發現2枚婚戒。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

戒指的主人是名外科醫生安德魯·吳（Andrew Wu），他在電視上看到這則訊息後立刻趕去化糞池公司，並告知他的戒指在去年12月的時候不見的，根據安德魯描述的外觀與戒指極為符合，化糞池公司還請專門清潔珠寶的團隊來保養及猜擦拭，讓戒指煥然一新。

▲美國的化糞池公司於水肥車內撿到一枚戒指。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

安德魯表示，自己在工作的時候把戒指用丟了，因為在工作的時候會習慣把戒指戴在手上，但在換上手術服裝的時候會將它拔下，但每次總是忘記，想說這次應該不太可能找得到了，但幸好真的很幸運，更說，也會牢牢的記取這次的教訓，之後上班都改戴5美元（約合新台幣140元）的戒指，用丟了也不會心疼。