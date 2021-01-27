南韓新冠疫情又拉警報！基督寄宿學校成「防疫毒瘤」...日增559例

▲南韓大田IEM國際學校爆發大規模感染，學生穿著防護衣前往診療所。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情邁入全國性第3波感染潮後，原本今年1月已漸趨緩，不料卻因基督教組織而再次拉警報！由基督教傳教組織「IM（International Mission）宣教會」大田市的IEM國際學校卻在一夕間爆發大規模群聚感染，至今累計200多人確診，而在光州市的2所TCS國際學校也傳出近150人染疫，就連京畿道龍仁、安城的學校與教會也有群聚感染案例，造成全國單日新增病例比前一天多200人。

由於該組織所經營的學校旨在培育青年傳教士、或宗教修煉用途，因此未獲教育當局核准，反而成為防疫上的死角，目前當局正積極調查散佈全國的20個多類似組織。

根據《韓聯社》報導，截至27日0時為止，南韓今（27）日上午9時30分共通報559起病例，其中516例為境內感染、43例為境外移入，同時新增7例死亡。目前南韓共累計76429例確診、1378例死亡。

▲防疫人員前往光州TCS ACE國際學校消毒。（圖／達志影像）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增274例（首爾佔120例、京畿道佔137例、仁川佔17例）； 光州新增112例；釜山新增31例；慶尚南道新增20例；江原道新增18例；全羅南道新增12例；全羅北道新增11例；慶尚北道新增10例；忠清北道新增8例；大邱新增6例；蔚山新增5例；世宗、忠清南道各新增4例；大田新增1例。

從主要的群聚感染案例來看，IM宣教會對全國疫情影響頗深，光是大田市IEM國際學校就累計171人確診，其中有修練學生、教師、牧師等共39人離開該校與宿舍，前往江原道洪川郡MTS青年學校時接受篩檢後確診。據悉，MTS青年學校則供20至50多歲年齡層信徒研修聖經。

而在光州市，繼TCS Ace國際學校傳出31人確診後，另一所TCS國際學校也傳出109人確診，其中包括全數確診的25名教師、77名學生、7名信徒。另外，繼京畿道龍仁市水枝區的約瑟TCS國際學校傳出12名確診，京畿道安城市TCS國際學校也傳出師生共2人確診，預計感染規模還會持續擴大。

▲防疫人員前往光州TCS ACE國際學校消毒。（圖／達志影像）

報導導指出，IEM國際學校專門招收15至19歲青少年，做為青年傳教士培育對象，同時教授國、高中課程，學生入學後須被分配至宿舍進行群體生活；而TCS國際學校為中、高等課程共6年學制，招收來自全國各地學生與IEM的結業生，同樣得進行寄宿教育。由於校內餐廳多半未使用隔板，加上宿舍每房分配7至20名學生入住，才使疫情在短時間內迅速擴散。

對此，南韓國務總理丁世均（정세균）在27日會議上表示，需要儘速防堵疫情擴散。

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南韓現行防疫措施（至1月底）

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、室內站立式表演場禁止營業；KTV、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳、咖啡廳、無人咖啡廳等晚間9時以後只開放外送與外帶；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場10%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場20%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

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