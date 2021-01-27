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川普極可能「安全下莊」躲彈劾　參院投票試水溫！僅5人倒戈

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普很可能從彈劾案中再度全身而退。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國前總統川普的彈劾案下月將送交參議院投票審判，而一名共和黨參議員提案，針對彈劾是否合乎憲法進行投票，結果最後倒戈的共和黨參議員僅有5人，距離17人倒戈的過關標準還差一大截，代表川普的彈劾案很可能無疾而終。

根據CNN報導，美國共和黨籍參員保羅（Sen. Rand Paul）當地時間26日促使參議院就「川普的彈劾審判是否符合憲法」進行投票，最終以55票合憲對45票違憲遭到否決，代表有5名共和黨人倒戈贊同民主黨，投下贊成票。

報導指出，保羅在投票後稱，此次投票既有45人願意跟他站在一起，彈劾審判已形同結束，「45人幾乎是全黨團，95%的成員認為彈劾程序違憲，如果你認為彈合缺乏正當性，那怎麼判定有罪呢？這次投票表明一切都結束了。」倒戈的共和黨人柯琳絲（Susan Collins）也表示，這是彈劾結果的跡象，川普被定罪的可能性非常小。

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普是歷史上第一位被2次提出彈劾的美國總統。（圖／達志影像／美聯社）

值得注意的是，就連參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）也支持保羅並投下違憲票，這意味著他同意彈核前總統的合法性與正當性存在問題。據報導，民主黨領導的眾議院已經投票彈劾川普，指控他煽動選民叛亂、襲擊國會山莊，造成多人死亡，但若要將川普定罪還須3分之2的參議員同意，門檻非常高。

據本站先前報導，參議院預計在2月9日展開川普彈劾案的審理，屆時共100位的參議院將會以「陪審員」的角色展開決議，民主黨將會需要至少17名共和黨參議員的同意，才能通過進入到遞交總統拜登簽署的程序。若最終確認川普遭彈劾，將會讓川普永遠失去再次競選總統的資格。

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