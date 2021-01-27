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拜登下令打擊「亞裔歧視」仇外心態　譴責疫情以來的嚴重種族攻擊

▲▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統拜登公開反對不同族裔間的歧視。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓26日專電

美國總統拜登今天簽署備忘錄，指示聯邦機構打擊日益抬頭的仇外心態，特別是在新冠肺炎疫情大流行之際，許多亞裔美國人與太平洋島國民眾遭到仇視，「這是不能接受的」。

拜登（Joe Biden）今天下午在白宮公開簽署包括住房、監獄改革、原住民等多項行政命令，其中包括譴責與打擊針對亞裔美國人與太平洋島國民眾的種族歧視與仇外心態備忘錄。

拜登在簽署儀式上表示，已指示聯邦機構打擊日益抬頭的仇外心態，特別是在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）大流行爆發後，針對亞裔美國人與太平洋島國民眾的仇視，「這是不能接受的」。

▲▼美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登發布備忘錄，指示聯邦政府避免仇外、歧視。（圖／達志影像／美聯社）

備忘錄指出，在新冠肺炎大流行期間，仇外心態激起對亞裔美國人與太平洋島國民眾毫無根據的恐懼與長期污名化，助長霸凌、騷擾與仇恨犯罪，這樣的情況必須解決，亞裔美國人與太平洋島國民眾應獲得尊嚴與平等對待。

拜登要求司法部加強與亞裔及太平洋島國社群的夥伴關係，避免仇恨犯罪，並收集相關數據與報告；備忘錄也請衛生及公共服務部考慮發布指南說明疫情處理時，針對提升亞裔與太平洋島國民眾文化、語言與敏感性的最佳方案，減少使用種族歧視性語言。

Stop AAPI Hate去年8月初公布的報告指出，從2020年3月19日該機構開始接受全美亞裔與太平洋島國民眾通報遭受仇恨攻擊以來，已經收到2583份通報。由於這份通報是來自受害者的主動通報，相信實際數字還會更高。

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