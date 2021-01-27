甩開太陽系黃道光干擾　「新視野號」發現宇宙亮度為預期2倍

▲科學家近日發現，宇宙竟比預估的還要亮2倍。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者閔文昱／綜合報導

「宇宙到底有多黑暗？」過去一直是許多天文學家都想破解的謎題，但礙於地球就坐落在太陽旁邊，想要了解這個真相並不容易，所幸NASA的「新視野號」（New Horizons）目前已經到達非常遙遠的宇宙，不會受到太陽的影響，以至於所拍攝的畫面能夠最精準的對宇宙的背景色進行測量。

根據宇宙今日（Universe Today）報導，「宇宙光學背景」是科學家對於宇宙中所有星系、恆星發出的綜合光度總合所賦予的名稱，與「宇宙微波背景」一樣，都是相當重要的宇宙學數字，因為它能透露更多宇宙的內容，只要能測量星系所發出的光，就可以更好地掌握宇宙的黑暗程度，然而這在充滿光害的地球很難只用望遠鏡測量就做得到。

▲新視野號目前位置已不會受到太陽光影響。（圖／翻攝自Facebook／New Horizons）

美國馬里蘭州巴爾的摩市太空望遠鏡科學研究所的天文學家，馬克.波斯特曼（Marc Postman）是最近研究「宇宙光學背景」的主要作者，他表示「了解宇宙的黑暗程度將能知道現在的宇宙裡有多少個星系」，但測量宇宙的背景色並不單單只是像拍攝太空照片那樣簡單。

由於地球上充滿各種光害，因此這項測量在地面上顯得格外困難，同時也不能使用哈伯太空望遠鏡，因為望遠鏡同樣也會受到太陽光的影響，而且整個太陽系中都有大量的微小冰粒，並以一種稱為「黃道光」的現象反射太陽光，因此就使得測量工作變得更加困難。

不過，最近飛掠古柏帶（或譯柯伊伯帶）天體「天邊」（Arrokoth）的NASA「新視野號」（New Horizons）目前已距離太陽系非常遙遠，且不會受黃道光的影響。研究人員透過探測器攝影機拍攝的畫面，嘗試測量宇宙的背景光，發現宇宙的亮度約為預期的兩倍。

研究小組還發現，即使減去了一些已知的背景光，例如銀河系中的恆星反射出來的光，但仍然還有一些剩餘的光，目前天文學家還不確定為什麼會有多餘的背景光，推測可能是銀河系附近尚未發現的矮星系，有更多的恆星散佈在遙遠的銀河系邊際，或有更多我們還不知道的星系，未來或許在詹姆斯韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）升空作業後，就能解答這些問題。

▼宇宙為什麼這麼黑暗一直是科學上的未解之迷。