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澳洲國慶日「疫情失憶」！　成千上萬人擠炸海灘狂歡

▲▼澳洲國慶日「疫情失憶」！　成千上萬人擠炸海灘狂歡。（圖／翻攝自推特「@961iceberg」）

▲海邊滿滿都是人。（圖／翻攝自推特「@961iceberg」）

記者張靖榕／綜合外電報導

「什麼肺炎？」每年1月26日是南半球大國澳洲的國慶日，成千上萬人會出遊狂歡慶祝這一天，但隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19，另稱新冠肺炎）全球確診破億人，仍有社交距離防疫限制的澳洲，人們卻好像全都拋在腦後一般，滿滿人群全湧入海邊玩樂，讓當局及媒體不禁捏把冷汗。

根據美國約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，截至目前為止澳洲累計2萬8783例確診、909死，為全球疫情順位中的「後段班」國家。然而在全球仍陷入疫情艱難時刻的同時，澳洲人似乎忘記一不小心就可能造成確診數狂飆的恐怖，並在國慶日這天大批人潮湧入雪梨周圍的名勝景點以及多處海灘。

▲▼澳洲國慶日「疫情失憶」！　成千上萬人擠炸海灘狂歡。（圖／翻攝自推特「@961iceberg」）

▲▼群眾聚集且多數沒有注意社交距離。（圖／翻攝自推特「@961iceberg」）

▲▼澳洲國慶日「疫情失憶」！　成千上萬人擠炸海灘狂歡。（圖／翻攝自推特「@961iceberg」）

南半球此時正值夏日，莫斯曼（Mosman）早前在社群平台上發文，「在疫情尖峰時刻，為了維護莫斯曼區的安全，請再次考慮是否真的要到這裡的沙灘，以及避免擁擠人群、保持身體距離和手部清潔，還有別忘了注意防曬和戲水安全。」

1月26日國慶日當天上午10點，澳洲氣溫高達攝氏40度，成千上萬的民眾不顧議會呼籲和社交距離，佔據了莫斯曼區（Mosman）的每一處沙灘。

海邊的每一吋沙灘地幾乎都站滿人群，人們穿著泳褲、比基尼和國慶日或狂歡時戴的國旗高帽，在海邊依著對方的身體說話，周遭擠滿了不知道此前足跡的陌生人。

▲▼澳洲國慶日當天遊行抗議。（圖／路透）

▲抗議民眾在街頭和警方叫囂。（圖／路透）

人潮在中午以前便已經爆滿，多到韋佛利議會（Waverley Council）必須發推警告大家，「邦代海灘（North Bondi Beach，澳洲知名海灘）已經接近最大容客量，如果你今天要來這裡游泳的話，請往沙灘更南邊一點的地方去坐。」同時議會也呼籲民眾應注意防疫規定，並保持1.5公尺的距離；然而所有的呼籲皆被遊玩的民眾忘得一乾二淨。

此外當天也有隊伍多達2000人的遊行抗議活動，事實上澳洲國慶日的由來，正是在慶祝英國第一艦隊在1788年1月26日佔領澳洲的歷史事件。抗議者除了在維多利亞女王雕像上掛上「不是女王的土地」（Not The Queen's Land），還和警方發生零星衝突，而且2000人的抗議規模已經超出當局500人以下聚會的防疫規定，最終至少5人被捕。

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