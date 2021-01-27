美國會警首道歉「失職」　眾院曝初調結果：上級命不准用致命武力

▲川粉國會暴動美國民主史上頭一遭。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國會警察局代理局長於美東時間周二（26日）表示，針對本月6日國會暴動事件的種種失職情況，向美國人表達歉意。這是國會警察在暴動後首次道歉，該起事件起因於時任總統川普，為了阻斷國會民主認證拜登維新總統的程序，在演說中煽動支持者「應該起來戰鬥」，進而引發包括一名國會警察在內的5死暴動事件。

路透社報導，官方詳細列出當天的失職情況，包括情報有衝突、準備與預防不足、單位間的協調動員極度不順暢，並呼籲應改善問責制度和溝通的結構。

根據眾議院撥款委員會的一項聲明，代理局長皮特曼（Yolanda Pittman）表示，「我在此代表國會警察單位致上我最誠摯的道歉」。他說暴動事件中國會警察的表現不但沒有達到自我要求的高標準，也讓人民失望了。

皮特曼表示事後有許多國會警察受創傷後壓力障礙所擾，該起事件造成一名同僚在內的5死結果。

▲川粉闖入美國國會自拍、破壞。（圖／路透）

眾議院撥款委員會正就國會暴動事件進行檢視，27日當天不只國會警察出席進行簡報，聯邦調查局（FBI）、國民警衛對等機構也同樣在列。

簡報結束後，擔任眾院撥款委員會主席的民主黨籍眾議員萊恩（Tim Ryan）向媒體表示，國會警察當時收到的上級指令是，「不允許使用致命武力」，因此在面對闖入國會動用暴力和破壞歷史建築的暴徒時，才會導致今天的情況。

「這就是他們收到的直接命令」，萊恩表示當進一步封鎖國會和周遭建築的命令下達時，也沒有徹底執行，「還是有一堆人跑進跑出…整建事情都必須一一檢視。」他強調一系列的調查都還在初步階段，還有許多問題有待解答。

皮特曼和負責守護眾議院這側的中式布洛傑特（ Timothy Blodgett）表示，正在想辦法加強對國會山莊的保護。