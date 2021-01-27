　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國東岸大斷網！　疑「光纖截斷」亞馬遜Google等科技大頭受影響

▲▼美國威訊通訊（Verizon）疑似發生布魯克林光纖被截斷情形，造成美東大斷網。（圖／路透）

▲美國威訊通訊疑似發生布魯克林光纖被截斷情形，造成美東大斷網。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美東時間周二（26日）午間，美國東岸突然發生廣泛的斷網情形，電信商威訊通訊（Verizon Communications）也包括在內，導致成千上萬的用戶受影響，Google、亞馬遜、Zoom、Slack等大型科技公司也連帶受影響。

威訊通訊是美國四大通信商其中之一，主要提供全美電信通訊服務。路透社報導，威訊通訊26日通知用戶有關斷網情形，疑似是布魯克林地區的光鮮斷被切斷。

發言人李齊揚（Rich Young）表示，公司此前注意到此事件降低了通訊服務品質，影響範圍擴及整個東北走廊，不過在他在發言的同時，服務水準也開始恢復。

聯邦通信委員會（FCC）正檢視斷網的報告並展開調查。FCC代理主席羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）在推特上表示，公共與國土安全局（ Public Safety and Homeland Security Bureau）正在深入事件，試圖找出究竟發生什麼事。

事件影響廣泛，斷網監測網站「Downdetector.com」也附上報告，包括康卡斯特集團（Comcast Corp）、Roblox以及Slack等科技公司。

亞馬遜的雲端計算部門也遭受影響，但很快就在網站上宣布已經修復斷網情形。Google發言人則表示僅產生部分影響，但未對整體服務造成問題。

ET快訊
北捷手扶梯站左邊遭「借過男」飆罵　美女醫霸氣回嗆11字
17歲陸高中生賣腎買iPhone！10年後現況曝　媽媽崩潰了
Keanna經紀人改口道歉「把妳像爛泥般踩」　她心寒回應了
搭高鐵「隔壁坐帥哥」特務女偷拍送閨蜜　1張照讓4千人驚呆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澳洲國慶日「疫情失憶」！　成千上萬人擠炸海灘狂歡

美國會警首道歉「失職」　眾院曝初調結果：上級命不准用致命武力

高僧寵物狗前世是貴族　300村民捧「古代童照」出席葬禮

保全駭進200人監視器！　偷窺正妹裸體做愛判刑

美國東岸大斷網！　疑「光纖截斷」亞馬遜Google等科技大頭受影響

美重返世衛！　譚德塞任滿後「秘書長人選」角力左右國際公衛政治

英國紀錄片讚台灣！當地學者：這場「戰疫」累積了20年的準備

美日德求援台灣半導體！　彭博：依賴程度已達「危險等級」

熱帶氣旋襲南非「河水暴漲」　克魯格國家公園暫時關閉

拜登普丁首度通話！　「基本同意」延長新戰略武器裁減條約

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

模仿改編高雄女被搶車奇葩事件　連口音都超像！網笑爆：超越本尊

新手駕駛嘆「機械停車格」好難停　見女駕駛一次成功：想嫁給她！

確診妹住院治療31天...淚謝醫護　「把生命放高風險環境照顧我們」

淡水男下坡溜滑板險遭公車輾過　慘摔在地「多處骨折」被罰300元

「我就要摸」男攤商狂戳女店員腰 她出言反抗！遭嗆：妳鑲金的嗎？

澳洲國慶日「疫情失憶」！　成千上萬人擠炸海灘狂歡

美國會警首道歉「失職」　眾院曝初調結果：上級命不准用致命武力

高僧寵物狗前世是貴族　300村民捧「古代童照」出席葬禮

保全駭進200人監視器！　偷窺正妹裸體做愛判刑

美國東岸大斷網！　疑「光纖截斷」亞馬遜Google等科技大頭受影響

美重返世衛！　譚德塞任滿後「秘書長人選」角力左右國際公衛政治

英國紀錄片讚台灣！當地學者：這場「戰疫」累積了20年的準備

美日德求援台灣半導體！　彭博：依賴程度已達「危險等級」

熱帶氣旋襲南非「河水暴漲」　克魯格國家公園暫時關閉

拜登普丁首度通話！　「基本同意」延長新戰略武器裁減條約

侯友宜下令各局處盤點防疫資源　春節不能有「空窗期」

童振源力推華語教學　3策略6支柱串連全球上千僑校讓外國人也能學

澳洲國慶日「疫情失憶」！　成千上萬人擠炸海灘狂歡

Nissan新年式Tiida換裝影音主機再戰五年　渦輪車型宣告停產停售

早盤強彈120點！重回15700大關　台積電領頭漲0.49%

股匯齊揚！新台幣早盤勁揚逾4角　來到27.99元

好萊塢小隻馬女星穿出名模氣勢　迷你裙露腿必勝

新冠疫情肆虐全球　童振源串連衛福部供全球僑胞24小時醫療諮詢　

羅智強自爆無業「沉迷網咖」9個月　白吐司＋開水度日

鄭爽索討「430萬取卵精神損失費」！爆開15條件…張恒只求放過孩子

3女8男摩鐵激戰3hrs不斷電！21歲女大生進房通殺　他帶女友觀戰

國際熱門新聞

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

快訊／全球新冠確診超過1億例

帥男想當黑色外星人　整形後遺症曝

美參院高票通過人事案　布林肯出任國務卿

美日德依賴台灣半導體！　彭博：達危險等級

杜特蒂不願公開接種疫苗　超害羞原因曝光

巴西足球隊遇空難　機上6人全罹難

英國紀錄片讚台灣防疫！當地學者：準備了20年

美重返世衛！譚德塞任滿「秘書長選舉」是關鍵

駭進200名客戶監視器！保全人員挑正妹偷窺

1年迅速感染1億人！譚德塞嘆：數字會使人麻木

即／日本傳「緊急事態宣言」延長至2月底

杜特蒂不公開施打疫苗　發言人曝原因

英病故數破10萬　首相強生：我負全責

更多熱門

相關新聞

美重返世衛！譚德塞任滿「秘書長選舉」是關鍵

美重返世衛！譚德塞任滿「秘書長選舉」是關鍵

世界衛生組織執委會議今天閉幕，美國終止退出世衛及強調世衛改革成會議焦點，由於世衛秘書長譚德塞明年首任任滿，美國等國家對秘書長人選角力將是未來一年國際公衛政治大事。

美日德依賴台灣半導體！　彭博：達危險等級

美日德依賴台灣半導體！　彭博：達危險等級

美再訂2億劑疫苗！　高級官員：估今夏末全美接種

美再訂2億劑疫苗！　高級官員：估今夏末全美接種

美參院高票通過人事案　布林肯出任國務卿

美參院高票通過人事案　布林肯出任國務卿

快訊／全球新冠確診超過1億例

快訊／全球新冠確診超過1億例

關鍵字：

美國北美要聞斷網

讀者迴響

熱門新聞

經紀人再爆Keanna「未離婚跟別的男人性交」

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

金剛遭「遊覽車擦撞」氣炸　小嫻出現結局反轉

狂嗑退燒藥逃回國！染疫女害63人判緩刑

經紀人跟Keanna撕破臉「列罪狀貼臉書公審」

許維恩對望「王家梁後面環抱」他認：是我理想型

F.I.R.選秀遭批「挺差的」　阿沁：邀請Faye回來

研究證實單寧酸抗新冠　8種水果含量高

台北若「1000例本土確診」將停班課

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

2歲女被母親拉去跳海　溺水身亡

老婆力挺撐過外遇腥聞　球星林泓育低調結束7年婚

Keanna經紀人改口道歉了

夫偷藏保險套！人妻開電腦崩潰：偷吃大嫂

高中生賣腎買iPhone　10年後媽媽崩潰

更多

最夯影音

更多
高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人
三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面