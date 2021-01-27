美國東岸大斷網！　疑「光纖截斷」亞馬遜Google等科技大頭受影響

▲美國威訊通訊疑似發生布魯克林光纖被截斷情形，造成美東大斷網。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美東時間周二（26日）午間，美國東岸突然發生廣泛的斷網情形，電信商威訊通訊（Verizon Communications）也包括在內，導致成千上萬的用戶受影響，Google、亞馬遜、Zoom、Slack等大型科技公司也連帶受影響。

威訊通訊是美國四大通信商其中之一，主要提供全美電信通訊服務。路透社報導，威訊通訊26日通知用戶有關斷網情形，疑似是布魯克林地區的光鮮斷被切斷。

發言人李齊揚（Rich Young）表示，公司此前注意到此事件降低了通訊服務品質，影響範圍擴及整個東北走廊，不過在他在發言的同時，服務水準也開始恢復。

聯邦通信委員會（FCC）正檢視斷網的報告並展開調查。FCC代理主席羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）在推特上表示，公共與國土安全局（ Public Safety and Homeland Security Bureau）正在深入事件，試圖找出究竟發生什麼事。

事件影響廣泛，斷網監測網站「Downdetector.com」也附上報告，包括康卡斯特集團（Comcast Corp）、Roblox以及Slack等科技公司。

亞馬遜的雲端計算部門也遭受影響，但很快就在網站上宣布已經修復斷網情形。Google發言人則表示僅產生部分影響，但未對整體服務造成問題。