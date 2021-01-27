　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美日德求援台灣半導體！　彭博：依賴程度已達「危險等級」

▲▼台積電LOGO,台積電外觀。（圖／記者徐斌慎攝）

▲各國對台積電車用晶片需求大。（圖／記者徐斌慎攝）

文／中央社華盛頓26日綜合外電報導

車用晶片缺貨導致汽車業者減產，美、日、德等國紛向台灣求援，盼台積電等業者增產，據「彭博」報導，台灣的重要性變得不容忽視，讓世界各國意識到多麼依賴這個民主國家。

彭博（Bloomberg）以「全球危險地依賴台灣半導體」（The World Is Dangerously Dependent on Taiwan for Semiconductors）為題報導，台灣在全球經濟扮演的角色在過去大多沒能引起注意，直到近來因汽車產業用於停車感應至減少廢氣排放等各方面的晶片缺貨，台灣才嶄露頭角。

由於德國福斯汽車（Volkswagen AG）、美國福特汽車（Ford Motor Co.）及日本豐田汽車（Toyota Motor Corp）等汽車製造商被迫停產且工廠停擺，台灣的重要性瞬間變得不容忽視。

柏林智庫「新責任基金會」（Stiftung Neue Verantwortung）高階研究員、科技與地緣政治專案主任克雷恩豪斯（Jan-Peter Kleinhans）表示，透過主導美國研發委外晶片製造模式，台灣可說是整個半導體價值產業鏈最重要的關鍵。

這並不是說，台灣是半導體產業供應鏈的唯一要角，美國仍居主導地位，尤其是在晶片設計與電子軟體工具；荷蘭艾司摩爾（ASML）壟斷製造先進晶片的設備；日本則是相關設備、化學藥劑的主要供應國。

但是當重點轉換至體積更小，需要更節能又強而有力的晶片，台積電在這個領域可說是獨佔鰲頭，並且為台灣打造一個以台積電為中心的產業生態，包括日月光公司是全球最主要的晶片組裝廠；而聯發科成為全球最大的智慧型手機晶片組供應商。

東京方面也正極力向台積電招手到日本設廠，也有報導指出，台積電正考慮在日本蓋廠房。

日本經濟產業省官員西川和美說：「台積電越來越具有主導地位，這是晶片產業中大家都必須想方設法因應的現況。」

另一方面，台灣杜浦數位安全公司發現，當美國對中國加強出口管制，台灣晶片產業遭受的攻擊也同步逐漸增加。

杜浦數位安全公司的網路威脅分析師指出，雖然一直無法確定這些駭客是否為中國國家行為者，但是「他們都在攻擊台灣的半導體產業」。

令人比較擔憂的是，若中國進犯台灣的威脅成真，台積電的晶圓廠可能也跟著遭殃。

法國智庫蒙田研究所（Institut Montaigne）亞洲計畫主任杜懋之（Mathieu Duchatel）表示，「台灣是中國安全政策的重心」，但台灣在全球晶片供應鏈中具有「重大的戰略價值」，這也是台灣得以防止中國進犯的主因。

彭博的報導提到，中國迫使全世界避免與台灣打交道之際，各國領袖卻正體認到他們對於台灣的依賴程度。

ET快訊
快訊／北部3縣市大雨！　下波強冷氣團接力「越晚越冷」探9度
中職林泓育離婚！爆偷腥「女大生傳自拍照調情」　7年婚結束
蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　街頭「跨騎熊抱」調情全直擊
金剛新車遭「遊覽車擦撞」氣炸　小嫻一出現結局神反轉
美參院高票通過！布林肯正式接任國務卿　預料兌現對台承諾
苗栗夫妻吵架！2歲女童被當人質「一起拉跳海」　溺水身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

保全駭進200人監視器！　偷窺正妹裸體做愛判刑

美國東岸大斷網！　疑「光纖截斷」亞馬遜Google等科技大頭受影響

美重返世衛！　譚德塞任滿後「秘書長人選」角力左右國際公衛政治

英國紀錄片讚台灣！當地學者：這場「戰疫」累積了20年的準備

美日德求援台灣半導體！　彭博：依賴程度已達「危險等級」

熱帶氣旋襲南非「河水暴漲」　克魯格國家公園暫時關閉

拜登普丁首度通話！　「基本同意」延長新戰略武器裁減條約

拜登政府再訂2億劑疫苗！　高級官員：估今夏結束前全美接種

美參院高票通過！布林肯正式接任國務卿　預料兌現對台承諾

英國病故人數突破10萬　首相強生：我負全責

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

模仿改編高雄女被搶車奇葩事件　連口音都超像！網笑爆：超越本尊

新手駕駛嘆「機械停車格」好難停　見女駕駛一次成功：想嫁給她！

確診妹住院治療31天...淚謝醫護　「把生命放高風險環境照顧我們」

淡水男下坡溜滑板險遭公車輾過　慘摔在地「多處骨折」被罰300元

「我就要摸」男攤商狂戳女店員腰 她出言反抗！遭嗆：妳鑲金的嗎？

保全駭進200人監視器！　偷窺正妹裸體做愛判刑

美國東岸大斷網！　疑「光纖截斷」亞馬遜Google等科技大頭受影響

美重返世衛！　譚德塞任滿後「秘書長人選」角力左右國際公衛政治

英國紀錄片讚台灣！當地學者：這場「戰疫」累積了20年的準備

美日德求援台灣半導體！　彭博：依賴程度已達「危險等級」

熱帶氣旋襲南非「河水暴漲」　克魯格國家公園暫時關閉

拜登普丁首度通話！　「基本同意」延長新戰略武器裁減條約

拜登政府再訂2億劑疫苗！　高級官員：估今夏結束前全美接種

美參院高票通過！布林肯正式接任國務卿　預料兌現對台承諾

英國病故人數突破10萬　首相強生：我負全責

林泓育前妻「球迷上位變老婆」　爆偷腥女大生！不願再提老公名

Ella友情價扛男團選秀導師！　DD52升級學姐…決定淘汰名單

保全駭進200人監視器！　偷窺正妹裸體做愛判刑

美國東岸大斷網！　疑「光纖截斷」亞馬遜Google等科技大頭受影響

蕾菈揪新歡穿情侶衣…IG洩過夜情！　帶女兒約會享「類天倫樂」

中職林泓育離婚！爆偷腥「女大生傳自拍照調情」　7年婚結束

高雄緝毒高手「領功獎前」心肌梗塞不治　虛弱老母還不知

中職第六隊有譜！落腳縣市曝光　蔡其昌鬆口：口袋名單3＋1

快訊／北部3縣市大雨！　下波強冷氣團接力「越晚越冷」探9度

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！ 揉背「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸❤

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

國際熱門新聞

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

快訊／全球新冠確診超過1億例

帥男想當黑色外星人　整形後遺症曝

杜特蒂不願公開接種疫苗　超害羞原因曝光

美參院高票通過人事案　布林肯出任國務卿

巴西足球隊遇空難　機上6人全罹難

即／日本傳「緊急事態宣言」延長至2月底

杜特蒂不公開施打疫苗　發言人曝原因

脫北妙齡女慘淪性奴！遭以「裸照」威脅陪睡

美日德依賴台灣半導體！　彭博：達危險等級

1年迅速感染1億人！譚德塞嘆：數字會使人麻木

南非總統痛批「疫苗民族主義」富國把持疫苗

即／義大利總理孔蒂宣布請辭

英病故數破10萬　首相強生：我負全責

更多熱門

相關新聞

美再訂2億劑疫苗！　高級官員：估今夏末全美接種

美再訂2億劑疫苗！　高級官員：估今夏末全美接種

拜登政府高級官員於美東時間周二 （26日）表示，華盛頓擴大購買2億劑的2019冠狀病毒疾病疫苗，這項舉措將會在今年夏天結束前，讓所有美國人都能夠接種足夠的疫苗劑量。

美參院高票通過人事案　布林肯出任國務卿

美參院高票通過人事案　布林肯出任國務卿

拜登戴20萬瑞士名錶簽「愛用國貨令」挨轟

拜登戴20萬瑞士名錶簽「愛用國貨令」挨轟

日近200確診患者「在家隔離」孤獨死

日近200確診患者「在家隔離」孤獨死

日本驚現食物鏈王者「巨種怪魚」獵食影片曝

日本驚現食物鏈王者「巨種怪魚」獵食影片曝

關鍵字：

台灣半導體彭博美國日本德國

讀者迴響

熱門新聞

經紀人再爆Keanna「未離婚跟別的男人性交」

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

狂嗑退燒藥逃回國！染疫女害63人判緩刑

經紀人跟Keanna撕破臉「列罪狀貼臉書公審」

金剛遭「遊覽車擦撞」氣炸　小嫻出現結局反轉

F.I.R.選秀遭批「挺差的」　阿沁：邀請Faye回來

研究證實單寧酸抗新冠　8種水果含量高

台北若「1000例本土確診」將停班課

許維恩對望「王家梁後面環抱」他認：是我理想型

2歲女被母親拉去跳海　溺水身亡

夫偷藏保險套！人妻開電腦崩潰：偷吃大嫂

鄭爽「把小孩送去領養」證據曝光　張恒爸怒轟

孕婦護理師被爆守體溫站：沒良心

獨／「罷捷」難度高　國民黨內部民調曝光

男友幫女同事剝蝦！女友質問竟遭嗆

更多

最夯影音

更多
高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人

高雄砂石車「緊黏前方機車」超車　騎士嚇壞險倒地！網怒：這是殺人
三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

三寶伯無視雙黃線「霸氣左切」 下秒遭撞飛...網：汽車有夠衰

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

終於等到！楊丞琳約會李榮浩現場　分開300天見老公「幸福樣」閃瞎❤

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

小琉球旅館盜網紅照片當廣告！　遭要求撤除竟嗆：你敢惹我，滾

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

桃園新人驚見感染暴增！3天前延期婚宴餐廳索賠22萬

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面