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熱帶氣旋襲南非「河水暴漲」　克魯格國家公園暫時關閉

▲▼狂風暴雨河水暴漲 南非克魯格國家公園暫時關閉。（圖／路透）

▲熱帶氣旋艾洛伊茲侵襲南非、莫三比克等國。（圖／路透）

文／中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡26日專電

熱帶氣旋艾洛伊茲24至25日橫掃南非北部帶來狂風暴雨，氣象局發出紅色10級警報，馳名國際的克魯格國家公園內河水暴漲洪水滾滾，園方擔心遊客安全已經暫時關閉對外營業。

南非新聞網站「時報即時消息」（TimesLIVE）今天引述克魯格國家公園（Kruger National Park）發言人法拉（Issac Phaahla）表示，園方的技術團隊已經開始巡迴園區，評估熱帶氣旋艾洛伊茲（Cyclone Eloise）所造成的損失，報告完成後會立刻對外更新訊息。

他表示雨水不斷落入河流中，許多地區位置較低的橋樑已經沒入水中，碎石子路與多處灌木區內的營地都已經無法使用只好關閉。

法拉說：「雖然我們還沒有任何傷亡事故出現，但是必須時刻保持高度警覺，因為危險緊跟身後。」

報導指出，雨勢已經趨緩大雨即將遠離，但是河水依然波濤洶湧，園區暫時無法接待任何客人入住。南非氣象局已經針對克魯格國家公園所在的林波波省（Limpopo）與穆普馬蘭加省（Mpumalanga），以及附近多省提出警告嚴防持續大雨。

「艾歐爾新聞」（iolnews）昨天引述法拉表示，暴風雨來臨前已經緊急撤離園中遊客，很慶幸目前沒有發生任何意外。他同時表示相信許多動物已經倖存下來，因為動物通常會在暴風雨來臨前逃往地勢更高的地方躲避。

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