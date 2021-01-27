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美參院高票通過！布林肯正式接任國務卿　預料兌現對台承諾

▲▼布林肯（Antony Blinken）負責的過渡小組在威爾明頓（Wilmington, Delaware）公布國安局人選。（圖／路透）

▲布林肯料將兌現對台承諾。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓26日專電

美國參議院今天以高票通過布林肯出任國務卿的人事案，是第4位提名獲批准的拜登內閣官員。布林肯上任後預料將兌現聽證會期間承諾，協助台灣自我防衛，並擴大台灣國際參與。

參議院今天以78票贊成、22票反對的票數，通過布林肯（Antony Blinken）人事案。他是繼國家情報總監海恩斯（Avril Haines）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與財政部長葉倫（Janet Yellen）後，第4位提名獲參院同意的總統拜登（Joe Biden）內閣官員。

現年58歲的布林肯外交資歷豐富，他跟在拜登身邊近20年，是拜登最貼身幕僚之一。2009年初拜登以副總統之姿首度入主白宮，布林肯擔任他的國安顧問長達4年，而後則出任副國務卿，並曾在2015年於國務院內接待當時以民進黨總統參選人身分訪美的蔡英文。

主責外交事務的國務院，是與台灣最息息相關的美國聯邦機構。從布林肯本月19日出席參院外委會聽證會的證詞研判，他上任後應會延續美國對台承諾，不只將致力協助台灣自我防衛，也會支持台灣國際參與。

布林肯當時表示，美國對台灣的承諾堅定且長期跨越黨派，例如台灣關係法及美中公報，而承諾的一部分就是確保台灣有能力抵抗外來侵略自我防衛。他強調，拜登政府絕對會持續這些承諾，確保台灣有自我防衛能力。

談到台灣國際參與，布林肯指出，他希望看到台灣在世界各地扮演更大角色，包含在國際組織中。他說：「（台灣）在很多方面來說都是個民主典範、強健經濟體與高科技重鎮，當然他們應對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的方式也有很多能教我們的。」

針對中國對台灣的武力威脅，有參議員在聽證會上詢問布林肯，若中共武力犯台是否會付出沉重代價。他當時直言，北京若這麼做會是「一大嚴重錯誤」（a grievous mistake）。

北京近年加大壓迫香港與新疆的力道，布林肯在聽證會中也對此表達關切，並坦承中國無疑是為美國利益帶來最大挑戰的國家。

布林肯表示，他贊同前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將中國對新疆維吾爾族的打壓認定為「種族滅絕」（genocide）；他也批評中國在香港實施國安法、壓制媒體與港人言論、集會自由，並表示希望美國能收容部分必須逃離香港的民主抗爭者。

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