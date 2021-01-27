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快訊／美約翰霍普金斯大學：全球COVID-19確診超過1億例！

▲▼全球感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診已超過1億例。​​​（圖／翻攝自Johns Hopkins University）

▲全球感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診已超過1億例。​​​（圖／翻攝自Johns Hopkins University）

記者董美琪／綜合報導

全球疫情仍艱鉅！美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）於台灣時間27日凌晨3點多統計顯示，全球感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診已超過1億例。​​​

根據約翰霍普金斯大學統計，全球累計死亡人數前5名依序是美國42.3萬人、巴西21.7萬人、印度15.3萬人、墨西哥15萬人、英國10萬人。台灣目前被登錄死亡人數是7人，自2020年5月11日後就沒有死亡病例。

至於確診病例人數前10名依序是美國、印度、巴西、俄羅斯、英國、法國、西班牙、義大利、土耳其及德國。

另外，稍早，英國公布染疫死亡人數已突破10萬人，也是歐洲第一個染疫死亡人數突破10萬的國家。英國首相強生（Boris Johnson）出面在鏡頭前道歉，表示願負起責任。

▲▼南韓單日新增24起死亡病例，為疫情爆發以來最高紀錄。（圖／達志影像）

▲南韓疫情。（圖／達志影像）

▲俄羅斯總統普丁於疫情期間在莫斯科舉行視訊記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁於疫情期間在莫斯科舉行視訊記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國職棒道奇隊與舊金山巨人隊在疫情期間比賽時，觀眾座位空蕩蕩。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國職棒道奇隊與舊金山巨人隊在疫情期間比賽時，觀眾座位空蕩蕩。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國商家因疫情關門。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國商家因疫情關門。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼南韓今年恐迎來最嚴峻的疫情寒冬。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓今年恐迎來最嚴峻的疫情寒冬。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼Monserrat Medina Zentell疫情期間在墨西哥城的家中通過網路上學。（圖／達志影像／美聯社）

▲孩童在墨西哥城的家中通過網路上學。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本,大阪,新冠肺炎,新冠疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本新冠疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼加利福尼亞州高級住宅的居民在疫情期間搭乘公共汽車撤離。（圖／達志影像／美聯社）

▲加州高級住宅的居民在疫情期間搭乘公共汽車撤離。（圖／達志影像／美聯社）

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