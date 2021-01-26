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快訊／日本傳「緊急事態宣言」延長　提議延長至2月底

▲▼ 日本工作人員戴上防疫面罩。（圖／路透）

▲日本有意將緊急事態宣言，延長至2月底。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

日本政府內部多名相關人士26日向《共同社》透露，決策官員與執政黨內部大多認為，原訂2月7日到期的新冠病毒「緊急事態宣言」延長不可避免，傳出提議延長至2月底的方案。

根據《共同社》報導，相關議題政府下周將聽取專家的意見，分析發佈緊急事態宣言的11個都府縣的疫情狀況和病床緊張程度，詳細探討延長的對象和期限。

經濟再生擔當相西村康稔在眾院預算委員會會議上以「都道府縣將產生混亂」為由，強調不會在宣言到期前不久做出判斷。他還表示，要求餐飲店縮短營業時間等措施將考慮分階段放寬。

政府相關人士26日指出，「病床數的數量未能改善」首相官邸消息人士就「東京新確診感染者」時隔2天再次超過千人的疫情狀況稱，「這樣下去的話很嚴峻」，給出了延長宣言期限不可避免的看法。

西村提及去年春季發佈緊急事態宣言時和夏季新冠流行的經過，表示「解除宣言時在關注指標的同時，為防止疫情反彈，將考慮（要求縮短營業時間等）措施的分階段解除等」。

關於是否延長宣言，西村稱感染人數的減少「是否屬實？是否確實趨於減少？」專家也表示至少要看本周的數據，示意將基於專家的分析再做判斷。

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