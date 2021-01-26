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700名億級「田僑仔」富豪　彰化這市榮登「最敢生」冠軍王

▲員林市經濟發展前景看好。（圖／ETtoday資料照，彰化縣政府提供）

▲員林市經濟發展前景看好。（圖／ETtoday資料照，彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化大村鄉因為有輪胎大王「正新輪胎」近30億遺產稅，成為全台最富鄉鎮；而鄰近的員林市又因有184都計重劃及鐵路高架化，建案紛紛進駐，成為最宜居城市，再加上縣府每胎新生兒3萬元補助的大利多下，讓員林市榮登全國「最敢生」冠軍王寶座。

根據統計資料顯示，全台灣去(2020)年每一千人當中僅有7人為新生兒，創歷史新低，粗出生率最高由彰化縣奪冠，桃園第二，澎湖縣列居第三。

彰化縣是農業大縣，員林在尚未升格成「市」前， 12萬的人口數，數十年成為全國最大鎮，獨領風騷，1968年早已規劃好的都市重劃計畫案，遲遲無法通過進行開發，造成人口外流嚴重，人口數也一直停滯無法上揚，更無法帶動經濟發展。

但一切都在184公頃都市計畫、鐵路高架化、敲掉鎮內兩座陸橋後，使得員林市蛻變煥然一新，10年來的人口數耀升12.5萬人以上，大村、員林及埔心鄉是傳產及精密工業的原鄉，在184公頃土地重畫後，縣內出現了超過700名億級的「田僑仔」大富豪，傳產引進外資情形下，高密度的就業率，自然帶動「敢生、願意生」年輕一代，成家的意願也比其他縣市來得高。

根據房仲業者指出，員林市內外商銀行林立，經濟高度發展，房價居高不下，市區的零星建地一坪上看20萬元起跳，年輕一代買房更是不手軟，去年鄉林建設看好彰化發展，早先一步入駐員林市內插旗，而自去年起新冠肺炎疫情影響下，台商已經漸漸回流，市區外的土地廠房一坪要15萬元以上，員林的發展潛力後勢將持續看漲。

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