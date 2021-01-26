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南韓智庫：金與正極可能接掌「新組織」...統籌偵蒐工作！

▲▼金與正極有可能主掌勞動黨轄下對南韓、國內外情蒐的情報機構。（圖／達志影像／美聯社）

▲金與正極有可能主掌勞動黨轄下對南韓、國內外情蒐的情報機構。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

先前南韓國家情報院曾於去年指出，北韓（朝鮮）最高領導人金正恩為了緩解統治上的壓力，已將部份權限與責任分散給其他核心階層的幹部。一份研究報告則分析，平壤當局欲在勞動黨轄下新設情報偵查組織，而顧慮到其重要性，極有可能由金正恩的胞妹、勞動黨副部長金與正負責統籌整個組織。

根據《韓聯社》報導，南韓智庫國家安保戰略研究院（INSS）責任研究委員金日基（김일기，音譯）、首席研究委員金鎬宏（김호홍，音譯）於今（26）日公開的報告中指出，金正恩正向核心幹部分散權力。

報告表示，「北韓若欲成立新部門充當情報偵蒐機構，則應將隸屬勞動黨的組織指導部行政科，擴編成過去的行政部，或是直接成立新部門。而若顧慮到其重要性，最深受信任的金與正主導該組織的可能性相當高。」

報告中認為，北韓現行國家運作以勞動黨為中心，且情報機構的名稱正逐漸回歸到金日成時代，過去集中在國務委員會偵查總局，負責偵蒐南韓、海外的情報機構組織，極有可能被拆散，「而若未來兩韓、朝美關係有所進展，北韓內外情報偵蒐的環境要求條件，可能會從過去以偵查總局為中心的軍事性情報活動，逐漸移轉至以勞動黨為中心的非軍事性情報活動。」

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