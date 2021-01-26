　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國推「醫用+布口罩」雙重防護！　佛奇認：戴2層更有效

▲▼ 拜登20日的總統就職典禮上，許多與會者都戴著2個口罩。（組圖／翻攝自推特／@oliviasinger、@PeteButtigieg）

▲拜登20日的總統就職典禮上，許多與會者都戴著2個口罩。（組圖／翻攝自推特／@oliviasinger、@PeteButtigieg）

記者葉睿涵／編譯

在美國總統拜登20日的就職典禮上，你可能也觀察到許多人都同時戴著2個口罩。不過，在新冠疫情大流行之時，人們對於同時戴2個口罩的看法兩極。究竟這是否比只戴一個口罩能提供更多的防護力呢？白宮防疫顧問佛奇25日在接受NBC的採訪時指出，戴2個口罩的防護力可能真的比較強。

據CNBC報導，佛奇在採訪中表示，口罩是一種物理覆蓋物，它可以防止病毒通過呼吸道飛沫傳播給其他人，而且也為佩戴口罩的人提供了一定程度的保護，「所以如果你有一層物理覆蓋物，你再加上另一層的話，它可能會更有效，這是常識。這就是為什麼你經常會在（美國）路上看到人們不是戴2個口罩，就是用N95的口罩。」

儘管美國疾病管制與預防中心（CDC）至今尚未建議人們使用2個口罩，但許多政要在拜登20日的總統就職典禮上，就已戴上2個口罩，除了醫用口罩外，又在外層戴了一個布口罩。

醫學期刊《Cell Press》15日刊登了一篇關於戴口罩的研究論文指出，在醫用口罩外疊加布口罩能提供人們最大程度的保護，因為醫用口罩起到了過濾器的作用，而布口罩又增加了一層過濾，這有助於提升防護力。

研究顯示，多戴一層布口罩既可以阻隔高達50％至70％的細小顆粒，又可以限制新冠病毒的傳播。而有能力極度貼近面部的N95口罩則可以形成一個密封層，過濾空氣中95％的顆粒物。不過，這些口罩不推薦給普通大眾使用，因為它們應該留給醫護人員。

儘管醫學期刊和佛奇都認為，在醫用口罩外再疊加一層口罩的防護力較強，但台灣衛生福利部疾病管制署並不認同這種做法。他們公佈在官網的《醫護人員預防SARS防塵口罩選用技術問答集》寫道，最好不要在N95口罩外戴一層醫用口罩，或戴2層口罩；因為戴2層口罩會破壞口罩的密合度，也會增加呼吸的阻力，進而造成洩漏，但如果真的要在口罩外多戴一層口罩的話，則務必遵守「密合度好者在內，差者在外」的原則。

►口罩難擋變種病毒？歐洲防疫規格↑　德奧公共場合「強制戴N95」
►口罩這樣挑！美國科學家曝防護關鍵　N95憑1優點「完勝」醫療口罩
►看到「李文亮生前」戴兩層口罩　台灣醫師超心酸：應是不忍丟棄

聽Podcast掌握美選及國際局勢

冬季必備！100%水鳥羽毛絨雙人被　溫暖舒適一夜好眠

ET快訊
紙本發票很老人！同事驚「幹嘛不存載具」　網提1點回嗆：不行
桃園市場超冷清！水果攤老闆貼「陳時中警語」：我想過年
SWAG仿捷運車廂拍「痴漢片」　北捷無法可管理由曝光
快訊／男喝咖啡喝到一半突倒地亡　顧客嚇傻
秦始皇陵墓衛星圖曝光　4原因千年沒人敢挖

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

視障娃首次戴眼鏡！看到「清晰世界」露燦笑　網感動：要好好長大

大叔誘騙噁摸12歲女童！　印度法院：「沒脫衣服」不算性侵害

日本近200確診患者「在家隔離」孤獨死！　首相菅義偉公開致歉

深海食物鏈王者！日本驚現「1.4公尺巨種怪魚」　集體獵食影片曝

高材生姊妹「身穿紅衣」被啞鈴活活打死　爸媽：她們明天就會復活

美國推「醫用+布口罩」雙重防護！　佛奇認：戴2層更有效

麥當勞黑心漢堡沒煮熟！4歲女童吃下肚慘「洗腎」...他獲緩刑4年

美國極右團體「驕傲男孩」 暴力攻國會！　遭加拿大列入恐怖實體

舔一口就奪命！9歲女童開心和家人度假　因為「冰淇淋」突然身亡

Kobe逝世將滿1年！湖人球星齊哀　詹皇自曝心境「傳奇永遠不死」

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

「羅根李」上《我獨》一個人掃完積雪　小狗「莫理」隨地尿..讓他擦到崩潰

過年最怕被狂問「私人事情」！創意價目表T恤幫明定紅包價碼

居隔5000人！陳時中：沒時間等　「案889風險高」部桃整棟列紅區

稱「部桃應停止進出」、1人1室　邱淑媞遭網友出征哽咽：好可怕

郭書瑤《未來媽媽》流產痛到撕心裂肺　對不起..「原來揮手是說再見」

視障娃首次戴眼鏡！看到「清晰世界」露燦笑　網感動：要好好長大

大叔誘騙噁摸12歲女童！　印度法院：「沒脫衣服」不算性侵害

日本近200確診患者「在家隔離」孤獨死！　首相菅義偉公開致歉

深海食物鏈王者！日本驚現「1.4公尺巨種怪魚」　集體獵食影片曝

高材生姊妹「身穿紅衣」被啞鈴活活打死　爸媽：她們明天就會復活

美國推「醫用+布口罩」雙重防護！　佛奇認：戴2層更有效

麥當勞黑心漢堡沒煮熟！4歲女童吃下肚慘「洗腎」...他獲緩刑4年

美國極右團體「驕傲男孩」 暴力攻國會！　遭加拿大列入恐怖實體

舔一口就奪命！9歲女童開心和家人度假　因為「冰淇淋」突然身亡

Kobe逝世將滿1年！湖人球星齊哀　詹皇自曝心境「傳奇永遠不死」

李敏鎬西裝裡「沒穿」敞開胸口太誘人　粉絲臉紅暴動：想吃了他

「水牛柯文哲」紅包袋、春聯曝光　謝立功寫「一堂和氣」盼黨內團結

神還原小說大神！胡一天實力寵女友「貼心綁鞋帶」

國發基金投資東貝光電踩雷　立院決議成立調閱小組

2021「橘子嘉年華」29日盛大開幕　10大熱門遊戲進駐三創生活園區

定期定額藏雷！專家揭「3失誤」終買到下市基金　沒賠也難大賺

陸祭「春節機票免費退改」　號召全國原地過年

聯電今年將為員工調薪　幅度約為2.5~6%

「N號房」二審開庭！　趙主彬律師抗議「判40年太重」提2原因：有失公平性

F.I.R.陸選秀遭批「挺差的」　阿沁「邀請Faye回來」：這是妳的家

女模被家暴開直播求救　雙手死握鎖頭抵抗男友破門

國際熱門新聞

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

巴西足球隊遇空難　機上6人全罹難

情侶公車站忘我「吞吐」　路人爆氣撂人圍觀

封城變富翁！放無薪假反日賺45萬

帥男想當黑色外星人　整形後遺症曝

他買春「激情頂點」昏迷猝死！

計票系統商告朱利安尼　求償364億

美首位女性財政部長出爐！Fed前主席葉倫出任

陳建仁登外媒談新冠疫情！

車用晶片荒　美日德請求台灣增產

英網紅懷孕染疫！剖腹產後昏迷逾30天　妹求幫集氣

《辛普森家庭》又現神預測！說中賀錦麗就職穿搭

荷蘭多城反宵禁暴動　至少240人被捕

研究：3分之1新冠患者罹「精神疾病」恐損大腦

更多熱門

相關新聞

日近200確診患者「在家隔離」孤獨死

日近200確診患者「在家隔離」孤獨死

日本新冠肺炎疫情持續延燒，醫療資源不堪負荷，許多輕症或是無症狀的病患，會被要求自行在家隔離，導致在自家中「孤獨病死」和來不及送醫的情況層出不窮。首相菅義偉26日對此公開表達歉意，「整備醫療體制是政府的工作，他身為負責人，感到非常抱歉。」

確診足跡公布商圈生意慘！鄭文燦：將推振興計畫

確診足跡公布商圈生意慘！鄭文燦：將推振興計畫

《SARS》外傳有錢了！製作人跪謝

《SARS》外傳有錢了！製作人跪謝

全高雄最大！世界健身租7層前寒軒飯店　搬進挑高籃球場

全高雄最大！世界健身租7層前寒軒飯店　搬進挑高籃球場

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情美國北美要聞佛奇2層口罩醫用口罩布口罩

讀者迴響

熱門新聞

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

228公園爆性侵！男遭86歲翁「強行吞吐」

再見寒冬！10°C跳崖式濕凍→暖到過年

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

婚宴延期3天前告知　新人遭餐廳索賠22萬

許維恩對望「王家梁後面環抱」他認：是我理想型

陽光妹酒醉遭性侵驚醒　掐噁男命根仍失身

「姑姑去部桃」她回報公司！媽怒：會害到更多人

幸運兒揭曉！7-11「花25元中千萬」

即／新北21歲女騎士擦撞轎車！倒地遭砂石車輾斃

韓吃播主遭控辱華　最新影片「醃泡菜」嗆爆

快訊／《SMTM3》IRON倒在血泊中身亡

月薪破10萬還準時上下班　網推1職業：爽賺

結婚禮車綁豬肉　換成萌山豬網讚爆

更多

最夯影音

更多
大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～
女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面