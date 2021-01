美國推「醫用+布口罩」雙重防護！　佛奇認：戴2層更有效

▲拜登20日的總統就職典禮上,許多與會者都戴著2個口罩。(組圖/翻攝自推特/@oliviasinger、@PeteButtigieg)

記者葉睿涵/編譯

在美國總統拜登20日的就職典禮上,你可能也觀察到許多人都同時戴著2個口罩。不過,在新冠疫情大流行之時,人們對於同時戴2個口罩的看法兩極。究竟這是否比只戴一個口罩能提供更多的防護力呢?白宮防疫顧問佛奇25日在接受NBC的採訪時指出,戴2個口罩的防護力可能真的比較強。

據CNBC報導,佛奇在採訪中表示,口罩是一種物理覆蓋物,它可以防止病毒通過呼吸道飛沫傳播給其他人,而且也為佩戴口罩的人提供了一定程度的保護,「所以如果你有一層物理覆蓋物,你再加上另一層的話,它可能會更有效,這是常識。這就是為什麼你經常會在(美國)路上看到人們不是戴2個口罩,就是用N95的口罩。」

儘管美國疾病管制與預防中心(CDC)至今尚未建議人們使用2個口罩,但許多政要在拜登20日的總統就職典禮上,就已戴上2個口罩,除了醫用口罩外,又在外層戴了一個布口罩。

Double masking cloth/surgical masks or wearing authorized KN95, KF94, or N95 are the best options in light of the new and more transmissible viral variants.



Learn more at https://t.co/z4Lq7kL7G2 pic.twitter.com/2cqMZysrhC