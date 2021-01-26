美國極右團體「驕傲男孩」 暴力攻國會！　遭加拿大列入恐怖實體

▲美國極右團體「驕傲男孩」（Proud Boys）。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

加拿大國會今天一致通過動議，要求總理杜魯道（Justin Trudeau）將極右翼團體「驕傲男孩」（Proud Boys）定為恐怖團體。

這項動議純粹是象徵性的，但加國政府表示，有關當局在監控這個團體，並蒐集證據來支持這項動議。

由加拿大國會第4大黨新民主黨（New Democrats）提出的這項動議指出，政府應「運用所有可行工具來因應白人至上主義與仇恨團體的擴散，並從即刻將驕傲男孩定為恐怖實體開始做起」。

▲極右團體「驕傲男孩」（Proud Boys）。（圖／達志影像／美聯社）



驕傲男孩的創始人是加拿大籍，後來已脫離團體，而旗下成員本月稍早偕同其他川普支持者，一起暴力攻擊美國國會大廈。

被加拿大列為恐怖組織的實體達數十個，包含蓋達組織（Al-Qaeda）、真主黨（Hezbollah）、塔利班（Taliban）與伊斯蘭國（Islamic State）等。

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