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社會 社會焦點 保障人權

名導性騷「一抹晨曦想起你的唇膏」！女學員轟：偽善紀錄片工作者

講電話,手機,低頭族,傳訊息（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲知名紀錄片導演遭控酒後傳訊性騷擾女學員。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

致力於紀錄片教育及推廣工作的知名導演遭控性騷，女學員在臉書PO出截圖，指出該名導演時常假借職務之便，透過電話或訊息性騷擾女學員；雖然事後該導演公開寫下道歉信，但女學員指控，導演仍是不知悔改，道歉後還向員工說「幹嘛那麼生氣，我又沒真的對她怎樣！」氣得女學員怒轟「一個不知會悔改，偽善的紀錄片工作者！」目前全案文化局已經介入調查。

▲▼女學員在臉書PO文指控知名紀錄片導演傳訊性騷擾。（圖／翻攝臉書）

▲女學生在臉書PO出對話紀錄。（圖／翻攝臉書）

「對於這樣的人，我覺得還是需要公告周知！」受害女學員在臉書PO出該導演的私訊記錄、以及公開道歉信，信中導演自承，時常透過Line與學員個別諮詢拍片問題與進度，同時為了增進彼此了解，也會閒聊一些生活瑣事，「某天我在淡水走路時，天上一抹晨曦，又勾起我對OO的唇膏與那天光線的記憶，當天晚上我喝了酒，與OO在Line裡談話時，突然想跟她說早上那個畫面，雖然覺得不妥，但或許是酒精的催化，也是我太過放縱自己……。」

事後導演傳了諸多訊息與淡水晨曦照片給該名女學員，見她未有回應後又傳了一些文字訊息，隨後想想覺得不妥便直接收回；導演自述，隔天覺得喝醉亂傳訊息很不妥，於是打電話給該名女學員，「告訴她那張照片的晨曦，讓我想起她擦的唇膏的顏色，也跟她抱歉昨天真的喝多了有些胡言亂語。」

導演在信中表示，當下自己未意識到對方心裡的恐懼與反感，直到女學員發出公開信指控性騷後，這件事直接擊中了自己內心最深的恐懼，「這恐懼源自於我10多年前的風暴，那時我被指控在已婚狀態下與學生有情感關係，並在酒後對女性肢體騷擾。」也因此這次事件曝光後才會產生防衛心態，催眠自己並未跨過那條線，才未在第一時間道歉、改正錯誤，進而對該名女學員造成更深的傷害。

▲▼女學員在臉書PO文指控知名紀錄片導演傳訊性騷擾。（圖／翻攝臉書）

▲▼女學員在臉書PO文指控知名紀錄片導演傳訊性騷擾。（圖／翻攝臉書）

▲該名導演事後在群組向女學員道歉，隨後自行退出。（圖／翻攝臉書）

女學員控訴，該名導演在道歉信公開後，還對員工說，「你幹嘛那麼生氣，我又沒有真的對OO怎樣！」氣得她怒轟「一個不知會悔改，偽善的紀錄片工作者！」女學員還表示，在她投訴遭到性騷擾後，另名老師竟向希望她能夠諒解該名導演，「我們所有導師都很擔心他能不能好好教學，而且因為他拍攝紀錄片，所以道德尺度比較寬。」女學員說，自己當下彷彿被踢入深淵，「所以我來學紀錄片，我的腿就要張開嗎？而且至今你有問過我還好嗎？你卻要我在意導演好不好！你們有哪一個導師問過我還好嗎？」

對於這起性騷案，桃園市文化局指出，本案發生在去年8月間，女學員在臉書PO出受害經過，當下文化局獲悉後曾主動聯繫女學生，並建議報案提告；該名導演導師當下表示會退出，事後此標案結束，文化局並不清楚該名遭控導演與女學員是否還有接觸，目前正深入調查中。

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▼紀錄片導演寫信公開向女學員致歉，並詳述事件始末。（圖／翻攝臉書）

▲▼女學員在臉書PO文指控知名紀錄片導演傳訊性騷擾。（圖／翻攝臉書）

▲▼女學員在臉書PO文指控知名紀錄片導演傳訊性騷擾。（圖／翻攝臉書）

▲▼女學員在臉書PO文指控知名紀錄片導演傳訊性騷擾。（圖／翻攝臉書）

▲▼女學員在臉書PO文指控知名紀錄片導演傳訊性騷擾。（圖／翻攝臉書）

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