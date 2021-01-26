麥當勞黑心漢堡沒煮熟！4歲女童吃下肚慘「洗腎」...他獲緩刑4年

▲南韓麥當勞於2016年，驚傳女童食用未煮熟的漢堡而罹患尿毒症。（圖／記者羅翊宬攝）

記者羅翊宬／綜合外電報導

先前南韓麥當勞曾於2016年9月被指控，由於女童食用未煮熟的漢堡，導致罹患俗稱漢堡病的「溶血性尿毒綜合症」，而麥當勞下游食品商MCKEY KOREA經營理事宋某涉嫌將含腸道出血性大腸桿菌的肉餅流通市面。對此，首爾中央地方法院於今（26）日一審判處宋某3年徒刑、獲緩刑4年，工廠長與品管科長則各被判處3年與2年徒刑，同時獲得4年緩刑。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》報導，首爾中央地方法院張瑛彩（장영채）法官26日以涉嫌違反畜產物衛生管理法等罪，在一審判處被起訴的宋某與工廠長有期徒刑4年、緩刑3年，品管科長則為2年徒刑、4年緩刑，而MCKEY KOREA需繳付罰金4000萬韓元。

報導指出，該廠出產的牛肉肉餅在化驗是否感染腸道出血性大腸桿菌時，篩檢試劑呈現陽性反性，然而宋某卻選擇知情不報，將63噸牛肉漢堡肉餅流通市面，而另外遭流通市面的2160噸的牛肉漢堡肉餅中，也被驗出藏有志賀氏毒素（Shiga toxin），為大腸桿菌所釋放出的毒素成分。

▲漢堡肉餅被驗出出血性大腸桿菌。（示意圖／取自Pixabay）

宋某等在長達3、4年的訴訟中，不斷否認肉餅遭大腸桿菌感染。法官對此痛批，「被告人的罪行造成大眾擔憂食品安全出現疑慮，招致全民健康飽受威脅，嚴重對全體社會構成危害！甚至還曾指示相關人員刪除篩檢結果，罪質不輕。」

不過法官在衡量判刑時表示，由於宋某等人先前沒有犯罪前科，加上當初檢方扣押時，部分證物為違法手段蒐集而來，不被視為合法證據，因此予以緩刑。

對此，被害人律師表示，雖法官將宋某等人認定為「有罪」，但考量到其是初犯而予以緩刑，根本就是突顯出國家法律刑罰太輕，「對這些賺錢的商人而言，緩刑幾乎等同於無罪，孩子可能因為吃下問題食品而死去......如果可以賺錢，那以後誰還要守法？」

據悉，A姓女童於2016年9月（當時年僅4歲）在京畿道平澤市一間麥當勞食用烤牛肉漢堡後，罹患溶血性尿毒綜合症，同時診斷為腎臟障礙2級，須接受血液或腹膜透析治療，此後女童家屬與辯護律師等宣稱麥當勞不熟的牛肉餅為發病原因，2017年7月依照食品安全法，在首爾中央地方檢察廳對麥當勞提出告訴。

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