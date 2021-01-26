視障娃首次戴眼鏡！看到「清晰世界」露燦笑　網感動：要好好長大

實習記者周依儒／綜合報導

擁有一雙可以清晰看世界的雙眼，對我們來說是再正常不過的事，但對這名小寶寶來說卻是無比珍貴。網路上流傳一段影片，影片中可以看到一名小寶寶似乎天生視覺就有障礙，但當父母給他戴上特製的眼鏡後，他先是被眼前清晰的視野嚇到瞪大眼睛，之後才到處張望的到處看，超萌模樣融化許多網友。

一名網友日前分享一則影片，一位視障寶寶戴上眼鏡後，先是被眼前清楚畫面嚇到，隨後露出開心的笑容。據了解，這個寶寶從生下來就有視力的問題，因此無法看清楚眼前的世界，影片中可以看到，當寶寶的父母給他戴上眼鏡後，他先是用手遮了揉了眼睛一下，但沒想到當他把手一拿下來，眼前所看到的景象突然變超清楚，而他也驚訝的把眼睛瞪超大，彷彿在說「怎麼突然變這樣！」

▲寶寶在戴上眼鏡被清楚的視野嚇到。（圖／翻攝自Facebook／Jukin Media ）



等這個寶寶回神後，他也立刻展露出天使般的笑容，並開始到處張望觀察周遭一切，對這世界充滿好奇。療癒的笑容讓許多網友內心看到影片後紛紛融化，「他們的笑容就是一切」、「我至今看過最喜歡的影片」、「看到他們的笑容就好了」、「已經哭了」、「一定要好好感受世界」等等。

▲戴上眼鏡後立馬展露笑容。（圖／翻攝自Facebook／Jukin Media ）