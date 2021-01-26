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舔一口就奪命！9歲女童開心和家人度假　因為「冰淇淋」突然身亡

▲▼冰淇淋,甜筒,冰。（圖／達志影像／示意圖）

▲女童度假時，因為吃冰淇淋身亡。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國9歲女童契斯特(Habiba Chishti)與家人到西班牙旅行時，吃完冰淇淋突然發生嚴重過敏反應，昏迷後被送到醫院急救，最後仍無法挽回生命。父親傷心表示，由於女兒是過敏體質，買冰時他明明有和小販確認裡面沒有含堅果，結果卻還是發生憾事。

這起不幸事件2019年2月16日發生在西班牙太陽海岸(Costa del Sol)，近來在布拉福(Bradford)開庭審理命案。父親瓦吉德(Wajid Azam Chishti)表示，那天他幫女兒買冰淇淋配巧克力醬，「女兒只舔了一口，身體也一切正常，可是我們抵達餐廳時她開始覺得不太舒服，由於和平常過敏發作的情況不太一樣，我還以為問題沒有很嚴重」。

驗屍報告顯示，契斯特體內含有致命劑量的花生、杏仁、榛果、腰果和開心果，使得她產生嚴重過敏，死於過敏性休克。瓦吉德表示，身為醫生的他雖然具有足夠的救人知識，然而女兒過敏發作時，卻怎麼做都無法把對方救回，讓他的心情格外沮喪。

兒童病理學家柯恩(Marta Cohen)在法庭上表示，當女童吃下可能含有一種或多種過敏原的冰淇淋時，即使只是「舔一下」就有可能致命，「舔一下就夠了，有時候物敏物只是在附近也會引發過敏，這就是為什麼飛機上不允許使用花生」。

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