一年617天的「超級地球」　發現率僅百萬分之一

▲科學家近日發現一顆極為相似地球的恆星。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者劉佩婷／綜合報導

紐西蘭的天文學家近日於太空的軌道中發現，有一顆看起來很像地球的行星，它的軌道與大小都與地球非常相似，並稱它為「超級地球」，研究顯示，這顆「超級地球」一年的時間是我們居住地球的一倍之多。

根據英國《每日郵報》報導，紐西蘭坎特伯雷大學（University of Canterbury）的天文學家表示，這顆「超級地球」行星在金星與地球之間存有一個特定的質量，它的主恆星大約為太陽質量的10％，而行星軌道相當於太陽系中金星和地球之間的距離，代表「超級地球」的一年為617天。

▲這顆「超級地球」一年有617天。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



埃雷拉·馬丁（Herrera Martin）博士發表了一篇論文，內容主要說明發現行星是百萬分之一的機會，由於主恆星觀測到的放大倍數所需的時間約為5天，而在5小時的小畸變期間才探測到了這顆行星，在確認不是因為機器的誤差後，便發現是由恆星之間所產生的反應，開始進行一連串的研究。

美國國家航空暨太空總署（NASA）提到，這顆「超級地球」的運行軌道與大小雖然跟地球極為相似，但是其他內部條件跟地球組成的成分大為不同，太空總署也表示，它們的重量可能是地球的10倍，成分可能從水世界到冰冷的行星到主要由天然氣構成的行星不等。