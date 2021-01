她戀上「24歲小鮮肉」狠斷20年婚！　燒錢示愛被狠甩：妳又老又胖

▲英國一名45歲婦女熱戀24歲小鮮肉,卻落得一場空。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者吳美依/綜合外電報導

英國45歲婦女喬安娜(Joanna Girling)與丈夫出國度假,卻瘋狂愛上24歲飯店服務生哈薩(Hassan Kahlied),毅然放棄20年婚姻,與新歡交往,並且不斷金援對方,展現滿滿寵愛。沒想到,甜蜜時光僅維持3個月,她就被嫌「又老又胖」,慘遭分手。

綜合《太陽報》、《每日星報》報導,喬安娜2018年與前夫到埃及度假時,2人感情已經有些疏遠,她遇上「愛調情」的哈薩,立刻墜入愛河,總是趁著下午偷偷溜去幽會,「他讓我多年來首次覺得自己性感……那是我這輩子最棒的性愛,我當時就知道必須離開我的丈夫。」

Tesco worker who dumped husband for toyboy devastated after he pockets £1.5k of cash https://t.co/bBHhyRKwZl