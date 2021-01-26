美國出現首例「巴西變種病毒」患者！　至少20州出現英國變種　

▲美國出現首起巴西變種病毒病例。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

新冠肺炎變種病毒陸續出現在全球各地，美國明尼蘇達州25日也出現首例「巴西變種病毒」病例，當地衛生官員表示，該名染疫患者有巴西旅遊史，目前正努力追蹤接觸者。美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）指出，另外一種英國變種病毒，已經至少在美國20多個州傳播。

綜合外媒報導，明尼蘇達州衛生部門25日表示，該州出現首例巴西變種病毒病例，患者具有巴西旅遊史，他1月初感到身體不適就醫後，於9日驗出陽性確診。目前正在調查患者接觸和旅遊史，過濾可能染疫的接觸者。

防疫專家佛奇指出，另一種來自英國的變種病毒，更容易在人與人之間傳染，目前全美至少已有20個州出現相關病例。佛奇強調，儘管目前的疫苗證實對變種病毒仍有效，但隨著疫情不斷惡化，科學家們已準備開始升級疫苗。

美國總統拜登（Joe Biden）也準備發出旅遊禁令，禁止近期到訪過南非的非美國公民入境，也將對最近去過巴西、英國、愛爾蘭和歐洲26國的外籍旅客恢復入境禁令。佛奇表示，他非常支持此項政策，「入境檢疫加隔離的『雙重防護』會更有效，這也是很正常的。」

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