公車站活春宮！無恥情侶路邊忘我「吞吐」　路人爆氣撂人圍觀

▲印尼一對男女竟然在公車站牌旁上演活春宮。（圖／翻攝自Coconuts Jakarta）



實習記者周依儒／綜合報導

印尼網路近日瘋傳一段影片，只見一男一女在公車站牌旁進行活春宮，即使旁邊有路人和駕駛經過也不為所動，直到一名路過的司機撂人前去圍觀，這對男女才羞憤倉皇逃離。

根據《雅加達椰子網》（coconuts.co）報導，事件發生在22日晚間，一對男女竟不顧旁人，直接在公車站牌旁上演活春宮。影片是由當晚開車經過的人所拍攝，從影片中可以看到，女方坐在長椅上，男方則站著面對她，兩人十分忘我進行口愛。期間一旁馬路有不少路人和車輛經過，甚至有一名摩托計程車司機，對他們大吼，「先生！要做就去摩鐵做！不要在那邊！」兩人仍舊不為所動。

報導指出，該名摩托計程車司機在將客人載抵目的地後就立刻返回車行，將自己的所見所聞告訴同事，同事聽完後也群起激憤，大家就相揪一起去活春宮現場；而活春宮男女看到一大票人氣沖沖的殺過來後才嚇得立刻逃跑。

印尼警局在收到影片舉報後就開始抓捕這對男女，他們除了找公車站牌，甚至調閱了公車站牌附近的監視器，來瞭解兩人逃離後的方向；警方也表示，他們在昨（25）日上午已經逮捕這對男女，將以公共猥褻罪起訴他們，最高可處2年8個月的有期徒刑。

▼影片取自youtube，如遭刪除請見諒。

