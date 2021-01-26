15歲新娘舉債辦婚禮！新郎突落跑「不來了」崩潰　家屬氣炸報警

▲結婚是許多人的終身大事，沒想到泰國卻有男子在婚禮當天「落跑」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者閔文昱／綜合報導

在婚禮當天「放鳥」另一半的行為原以為只會出現在電視連續劇中，沒想到卻在泰國真實上演。一名20歲新郎原本預計在本月17日與另一名才15歲的新娘結婚，沒想到婚禮當天，新郎卻突然打電話告知女方家人他「不來了」，讓年僅15歲新娘當場崩潰，女方因為婚禮四處舉債，如今卻突然結不了婚，氣得女方家人報警處理。

根據《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，泰國東北部阿叻府（Nakhon Ratchasima）呵叻府帕通堪縣，17日原本有一對年輕新人要舉辦婚禮，20歲的新郎坤蘇西亞（Theeraphat Khemsunthia）將要迎娶15歲的新娘，兩人在7個月前透過臉書認識，其中新娘因為家裡貧困讀到國三就輟學，新郎也沒在讀書，2人因背景類似而互有好感，甚至男生還用花言巧語與女生發生了關係，女方家人知道後，便要求坤蘇西亞迎娶女兒。

女方向當地媒體透露，原先男方承諾給予6萬元泰銖（約新台幣5.5萬元）的現金及重約15克的金飾作為聘禮，而女方一家5口只有43歲的父親靠賣野味賺取微薄的收入，為湊足籌備婚禮的經費，必須四處借錢，甚至還拿家中土地抵押，如今男方竟在婚禮當天打電話告知「不來了」，因為他付不起聘金，讓新娘晴天霹靂。

▲15歲的新娘當場哭成淚人兒。（圖／翻攝自《曼谷郵報》）

婚事取消後，女方家欠下巨額債款，新娘更因此羞愧得不敢出門見人。幸好幾位債主都同情他們家的遭遇，同意無期限延還債務。不過新娘父親仍氣得報警，控告新郎誘騙未成年少女，並要求男方家承擔婚禮費用，以及對女兒因此事承受的精神損失提出賠償。

當地警方獲報後，便迅速以強姦及性騷擾未成年少女緝捕新郎歸案。新郎在問話時承諾，之後他有錢一定會娶回對方，然而警方表示新郎犯下的是刑事罪行，一切已經來不及。

▼當地報導連結