　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

荷蘭丹麥防疫升級引抗議潮　法國無懼「仍考慮封鎖」

▲▼法國疫情。（圖／翻攝自推特／@Reuters）

▲歐洲疫情嚴峻，讓法國政府即使明知人們會對防疫政策反彈的情況下，也要考慮實施第三次封鎖。（圖／翻攝自推特／@Reuters）

記者葉睿涵／編譯

歐洲新冠疫情升溫，讓各國政府不得不缩緊防疫政策，頒布更嚴格的行動限制措施。然而，政府的好意，人民卻不一定買單。荷蘭和丹麥在23、24日的週末舉行了大規模的抗議活動，反對政府在全國範圍實施宵禁，不過這樣的騷亂並未阻止歐洲其他國家想要封鎖防疫。法國政府承認，該國有可能在本周進行第3次全國封鎖，而義大利的醫生也呼籲政府鎖國一個月。

綜合外媒報導，由於英國新冠變種病毒的入侵，讓荷蘭掀起新一波疫情，該國政府在23日實施了自二戰以來的第一次宵禁。不過，示威者在24日卻無視宵禁，聚集在南部城市埃因霍溫（Eindhoven），與警察發生衝突。該市市長喬里茨馬(John Jorritsma)警告，宵禁引發民眾抗議後，「我們正在走向內戰」。

抗議封鎖禁令的抗議活動也在丹麥爆發。在23日晚間，有超過1000人聚集在了首都哥本哈根的街道上，參加一個自稱為「黑人男子（Men in Black）」所組織的抗議活動，人們高呼「丹麥自由」和「我們受夠了」的口號，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）的肖像也被這些示威者們掛在街頭上焚燒。

▲▼法國總理卡斯泰（Jean Castex）。（圖／路透）

▲法國總理卡斯泰表示，法國最近將決定是否要實施第3次的全國性封鎖。（圖／路透）

儘管有著丹麥和荷蘭的前車之鑑，但法國政府仍一心想要推動更嚴格的防疫政策，以抑制新冠病毒的傳播。法國總理卡斯泰（Jean Castex）在16日延長宵禁時間後，最近再次表示，境內的局勢十分「令人擔憂」，因此他們將盡快決定，是否要在本周實施第3次的全國性封鎖。義大利的醫生也呼籲政府鎖國一個月，以有效控制疫情。與此同時，由於疫苗研究失敗，法國巴斯德研究所（Pasteur Institute）被迫放棄與美國藥廠默克（Merck）合作開發的疫苗。

►口罩難擋變種病毒？歐洲防疫規格↑　德奧公共場合「強制戴N95」
►全球破9400萬確診！歐洲3國疫情難控　英國單日增1295人染疫
►防疫升級…歐洲跨年如死城！僅剩警察寒冬巡邏　街頭超冷清

聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
隋棠忍1天哽咽淚崩！ 她「看一眼轉身」啜泣全被拍
全台家樂福禁脫口罩！防疫準則一次看
獨／「罷捷」關鍵民調曝光　國民黨驚：鳳山選民超綠
她接觸部桃病患3次回報公司　媽求隱瞞：會害到更多人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登坦承：川普彈劾案應該不會過！　17共和黨人倒戈太難

拜登執政「蜜月期」民調曝！近7成滿意防疫　43%不信他能團結美國

荷蘭丹麥防疫升級引抗議潮　法國無懼「仍考慮封鎖」

研究：新冠確診半年…3分之1的人罹「精神疾病」　病毒恐損害大腦

他花錢找刺激「激情頂點」猝死！　法醫證實：極度高潮害命

美國出現首例「巴西變種病毒」患者！　至少20州出現英國變種　

基督寄宿學校疫情擴散！南韓再增354人染新冠...空間密閉是主因

公車站活春宮！無恥情侶路邊忘我「吞吐」　路人爆氣撂人圍觀

中印對抗升級！印度宣布「永久禁止59中國APP」　TikTok再列黑名單

CNN也關注共機擾台　點出2關鍵：拜登執政「重大外交挑戰」

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

「羅根李」上《我獨》一個人掃完積雪　小狗「莫理」隨地尿..讓他擦到崩潰

居隔5000人！陳時中：沒時間等　「案889風險高」部桃整棟列紅區

過年最怕被狂問「私人事情」！創意價目表T恤幫明定紅包價碼

稱「部桃應停止進出」、1人1室　邱淑媞遭網友出征哽咽：好可怕

郭書瑤《未來媽媽》流產痛到撕心裂肺　對不起..「原來揮手是說再見」

拜登坦承：川普彈劾案應該不會過！　17共和黨人倒戈太難

拜登執政「蜜月期」民調曝！近7成滿意防疫　43%不信他能團結美國

荷蘭丹麥防疫升級引抗議潮　法國無懼「仍考慮封鎖」

研究：新冠確診半年…3分之1的人罹「精神疾病」　病毒恐損害大腦

他花錢找刺激「激情頂點」猝死！　法醫證實：極度高潮害命

美國出現首例「巴西變種病毒」患者！　至少20州出現英國變種　

基督寄宿學校疫情擴散！南韓再增354人染新冠...空間密閉是主因

公車站活春宮！無恥情侶路邊忘我「吞吐」　路人爆氣撂人圍觀

中印對抗升級！印度宣布「永久禁止59中國APP」　TikTok再列黑名單

CNN也關注共機擾台　點出2關鍵：拜登執政「重大外交挑戰」

日職洋聯公布326開幕賽程　宋家豪、王柏融拚同場亮相

495萬起　賓士「豪華7人座休旅」新增GLS 450 4Matic上市！

隋棠忍1天哽咽淚崩！ 員工還沒開口…她「看一眼轉身」啜泣全被拍

台南最美「阿裕牛肉鍋」！純白設計超唯美　銷魂牛肉燥飯免費吃到飽

台灣民意基金會／國民黨支持度上升5.5％　民眾黨、時力流失支持者

公園草叢「機車壓屍」　死因詭異鑑識採證！刮地痕2.2公分疑自摔

拜登坦承：川普彈劾案應該不會過！　17共和黨人倒戈太難

踹公車站牌男遭起底！曾是全國冠軍、陽光男　校方揭失控原因

疫情爆發不逃離紐約？　廣告小妹曝「背後原因」：我他X想不開

家樂福全台防疫消毒準則！顧客禁脫口罩、社交距離　措施一次看

國際熱門新聞

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

巴西足球隊遇空難　機上6人全罹難

封城變富翁！放無薪假反日賺45萬

情侶公車站忘我「吞吐」　路人爆氣撂人圍觀

計票系統商告朱利安尼　求償364億

美首位女性財政部長出爐！Fed前主席葉倫出任

陳建仁登外媒談新冠疫情！

車用晶片荒　美日德請求台灣增產

英網紅懷孕染疫！剖腹產後昏迷逾30天　妹求幫集氣

荷蘭多城反宵禁暴動　至少240人被捕

他花錢找刺激「激情頂點」猝死！

那指連4天收盤創新高！科技股領漲

《辛普森家庭》又現神預測！說中賀錦麗就職穿搭

莫德納：疫苗對變種病毒仍具防護力

更多熱門

相關新聞

疫情爆發不逃離紐約？廣告小妹曝原因

疫情爆發不逃離紐約？廣告小妹曝原因

新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，美國疫情更是持續升溫。對此，定居在紐約的網紅廣告小妹就常被問及為何不趕緊離開？她也無奈吐露背後原因。

蕭美琴接觸外館染疫雇員　外交部證實：現居家隔離中

蕭美琴接觸外館染疫雇員　外交部證實：現居家隔離中

科技助攻防疫　Google地圖顯示新冠肺炎疫苗接種位置

科技助攻防疫　Google地圖顯示新冠肺炎疫苗接種位置

醫護將隔離回歸繼續拚　部桃：大家可以放心

醫護將隔離回歸繼續拚　部桃：大家可以放心

香港：已請求中央分配陸製疫苗

香港：已請求中央分配陸製疫苗

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情歐洲丹麥荷蘭義大利法國宵禁封鎖

讀者迴響

熱門新聞

228公園爆性侵！男遭86歲翁「強行吞吐」

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

再見寒冬！10°C跳崖式濕凍→暖到過年

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

王牌運動員被6對手壓制　瞬間「斷頸」軟癱

即／新北21歲女騎士擦撞轎車！倒地遭砂石車輾斃

幸運兒揭曉！7-11「花25元中千萬」

陽光妹酒醉遭性侵驚醒　掐噁男命根仍失身

韓吃播主遭控辱華　最新影片「醃泡菜」嗆爆

婚宴延期3天前告知　新人遭餐廳索賠22萬

快訊／《SMTM3》IRON倒在血泊中身亡

台積電男女主管爆婚外情！拍屁、過夜全被拍

即／傳員工發燒、味覺喪失　仁寶回應了

《學校2017》韓女星輕生！得年26歲

月薪破10萬還準時上下班　網推1職業：爽賺

更多

最夯影音

更多
大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～
女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面