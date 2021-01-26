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嗆美國拜登勿抵制中國！習近平達沃斯致詞：新冷戰把世界推向對抗

文／中央社台北25日電

中國國家主席習近平今晚在世界經濟論壇「達沃斯議程」視訊對話會說，在國際上搞「小圈子」、「新冷戰」，動不動就搞脫鉤、斷供、制裁，只能把世界推向分裂甚至對抗。

▲▼習近平強調應摒棄意識形態偏見，共同走和平共處、互利共贏之路。（圖／翻攝自Youtube@World Economic Forum）

▲習近平強調應摒棄意識形態偏見，共同走和平共處、互利共贏之路。（圖／翻攝自Youtube）

他說，世界上的問題錯綜複雜，解決問題的出路是維護和踐行多邊主義，推動構建人類命運共同體。

新華社報導，習近平25日晚間透過視訊參加世界經濟論壇（WEF）達沃斯議程（Devos agenda）對話會，他在致詞時作以上表示。

習近平今晚在篇幅超過4000字的致詞中，數度暗批美國帶頭抵制中國，搞單邊主義，向拜登新政府喊話意味濃厚。

他呼籲摒棄意識形態偏見，共同走和平共處、互利共贏之路，並稱「世界上沒有兩片完全相同的樹葉，也沒有完全相同的歷史文化和社會制度。各國歷史文化和社會制度各有千秋，沒有高低優劣之分，關鍵在於是否符合本國國情，能否獲得人民擁護和支持。」

習近平說，多邊主義的要義是國際上的事由大家共同商量著辦，世界前途命運由各國共同掌握。在國際上搞「小圈子」、「新冷戰」，排斥、威脅、恐嚇他人，動不動就搞脫鉤、斷供、制裁，人為造成相互隔離甚至隔絕，只能把世界推向分裂甚至對抗。

他呼籲要建設開放型世界經濟，堅定維護多邊貿易體制，不搞歧視性、排他性標準、規則、體系，不搞割裂貿易、投資、技術的高牆壁壘。

習近平還稱，要堅持以國際法則為基礎，不搞唯我獨尊。「國際社會應該按照各國共同達成的規則和共識來治理，而不能由一個或幾個國家來發號施令。」

他呼籲要厲行國際法治，毫不動搖維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序。反對恃強淩弱，「不能誰胳膊粗、拳頭大誰說了算，也不能以多邊主義之名、行單邊主義之實。」

習近平還稱，要堅持協商合作，不搞衝突對抗。各國歷史文化和社會制度差異不是對立對抗的理由，而是合作的動力。要尊重和包容差異，不干涉別國內政，透過協商對話解決分歧。「當今世界，如果走對立對抗的歧路，無論是搞冷戰、熱戰，還是貿易戰、科技戰，最終將損害各國利益、犧牲人民福祉」。

他說，要摒棄冷戰思維、零和博弈的舊理念，拒絕以鄰為壑、自私自利的狹隘政策，拋棄壟斷發展優勢的片面做法；「要提倡公平公正基礎上的競爭，開展你追我趕、共同提高的田徑賽，而不是搞相互攻擊、你死我活的角鬥賽。」

習近平承諾中國將繼續「積極參與國際抗疫合作」、「實施互利共贏的開放戰略」、「實施互利共贏的開放戰略」、「促進可持續發展」、「推進科技創新」與「推動構建新型國際關係」。

他說，「你輸我贏、贏者通吃不是中國人的處世哲學」。中國堅定奉行獨立自主的和平外交政策，努力以對話彌合分歧、以談判化解爭端，在相互尊重、平等互利基礎上，積極發展同各國友好合作關係。

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