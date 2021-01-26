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北韓媒體終於承認拜登當選！選後3個月「覺悟」稱：美國現況慘澹

▲▼北韓對外宣傳媒體23日首次提到拜登當選美國總統。（圖／達志影像）

▲北韓對外宣傳媒體23日首次提到拜登當選美國總統。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國總統拜登20日正式就職後，北韓（朝鮮）對外宣傳媒體在選舉結束3個多月後終於首度提及相關消息，不過內部官媒與黨媒卻仍舊選擇噤聲，等於國內居民多半不知美國早已換人當家作主，此舉有違過往大選結束1個月內報導的先例。有趣的是，該媒體對川普支持群眾闖入國會大廈一事持負面態度。

根據《韓聯社》報導，北韓對外宣傳媒體《今日朝鮮》（오늘의 조선）於23日援引南韓網路新聞媒體《自主日報》（자주일보）的報導，向讀者描述川普支持者佔據美國國會大廈的事件，「美國國會最終無法在該日宣布拜登當選，直到隔日才宣布確定拜登當選。」

此次令人矚目的是，直到美國總統大選結束3個多月、拜登正式就職，北韓對外傳媒才首度提及相關消息，且是引述南韓媒體的報導。據悉，《自主日報》總部位於南韓慶尚北道高靈郡，為當地親善北韓、反美日論調的網路媒體。

而北韓官媒《朝中社》、《平壤放送》，以及供北韓國內居民收看的《勞動新聞》、《朝鮮中央放送》卻依然沒報導美國總統由拜登接替川普的消息。分析指出，過去北韓媒體就算沒有即時報導，但會在大選結束1個月以內透過官媒傳達相關消息。

以2016年川普當選為例，當時選舉結果於11月9日揭曉，而北韓《勞動新聞》選擇於隔日進行報導，報導中未直接標明川普的姓名，僅表示「美國新任政府」，直到該月19日南韓時任總統朴槿惠向川普賀電，才選擇在報導中嚴厲抨擊朴槿惠的舉動，並首次提及川普。

而歐巴馬於2008年當選時，北韓也於隔日透過《朝鮮中央放送》報導，「他（指歐巴馬）大選時以票數上的大幅領先擊敗共和黨候選人麥肯。」。2012年時，《勞動新聞》在大選3天以後報導歐巴馬連任的消息。

分析指出，由於川普在大選後不接受選舉結果，持續在各州提出訴訟戰，使得北韓一度在對美國大選態勢分析上經歷混亂，加上最高領導人金正恩畢竟曾與川普有過新加坡、河內、板門店等3次川金會，私心上當然較偏袒川普，官媒與黨媒才會持續噤聲。

對於川普支持者闖入國會大廈一事，《今日朝鮮》在報導中表示，「川普的支持者們把腳翹上眾議員的辦公桌後拍照，還將國會大廈內的美國國旗換成支持川普的旗幟，這就是目前美國慘淡的現況。」

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