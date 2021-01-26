基督寄宿學校疫情擴散！南韓再增354人染新冠...空間密閉是主因

▲南韓首都圈疫情漸緩，大田卻出現新一波大規模群聚感染。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情近期原已逐漸趨緩，然而位於大田市的基督教傳教寄宿學校「IEM國際學校」一夕之間爆增127人確診，佔總體寄宿學生九成以上，而經營該校的IM宣教會在京畿道龍仁市、光州市亦設有分校與教會，且相繼傳出確診者，學生來自全國各地，疫情恐有再次擴散的跡象，加上在境外移入案例中發現有9人感染英國、南非、巴西變種病毒，當局表示十分擔憂。

根據《韓聯社》報導，截至26日0時為止，南韓今（26）日上午9時30分共通報354起病例，其中338例為境內感染、16例為境外移入，同時新增11例死亡。目前南韓共累計75875例確診、1371例死亡。

▲仁川國際機場設有新冠臨時篩檢中心，所有前往美國的國內外旅客須檢附陰性證明書。（圖／達志影像）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增196例（首爾佔101例、京畿道佔79例、仁川佔16例）；江原道新增42例；釜山新增27例；大邱、光州、慶尚南道各新增12例；全羅南道新增9例；慶尚北道新增8例；忠清北道新增7例；忠清南道新增6例；大田新增4例；世宗新增2例；全羅北道新增1例。

在大田IEM國際學校爆發寄宿學生大規模集體確診後，江原道洪川郡以警方提供的資料，針對從該校來到郡內修行的學生、牧師夫婦共42人進行篩檢，其中37名學生與牧師夫婦共39人確診，其中確診患者多為20至29歲，出現咳嗽、有痰、發燒等症狀，郡方將37名輕症患者、1名狀態不明者以專車移送至忠清南道牙山生活治療中心。

▲大田市基督教IEM國際學校爆發127人群聚感染。（圖／達志影像）

另外，IM宣教會在京畿道龍仁市水枝區的約瑟TCS國際學校傳出12名確診、光州市TCS Ace國際學校則有31人確診，尤其來自光州的確診者有經營托兒幼教機構，導致2名教師、4名幼童確診。

南韓國務總理丁世均（정세균）於26日上午召開記者會時表示，大田IEM國際學校採集體寄宿，宿舍房間多為密閉空間、面積狹小，導致短時間內高達93%的學生確診，而該宗教組織在全國各地經營的類似設施就有20多處，因此須速戰速決防堵病毒擴散，否則恐怕步上大邱新天地教會、BTJ列邦中心的後塵。

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南韓現行防疫措施（至1月底）

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、室內站立式表演場禁止營業；KTV、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳、咖啡廳、無人咖啡廳等晚間9時以後只開放外送與外帶；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場10%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場20%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

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