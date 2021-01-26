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研究：新冠確診半年…3分之1的人罹「精神疾病」　病毒恐損害大腦

▲▼ 大腦,人腦,腦袋。（圖／CFP）

▲研究指出，新冠肺炎可能會對大腦造成傷害。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

新冠病毒不僅會對肺部造成嚴重傷害，可能還會增加大腦障礙的風險。牛津大學一項新研究發現，每8名新冠肺炎患者中就有1人在染疫後的半年內，出現精神疾病或神經系統異常，若將具有相關疾病史的人納入計算，比例將大幅增加至每3人就有1人患病。

根據《衛報》報導，研究的主要作者、牛津大學精神病學博士塔奎特（Max Taquet）表示，在23萬6379名新冠患者中有13%的人在確診後半年內被首次診斷出精神或神經系統疾病，若納入有相關病史的患者，比例將上升至33.6%，約每3人就有1人患病，顯示出新冠病毒對精神與大腦的危害不容忽視。

▲洛陽一名男大生表示自己無故遭到校方送到精神病院，在醫院期間還被灌藥、毆打。圖為示意圖。（圖／CFP）

▲研究發現，9分之1感染新冠肺炎的人被診斷有憂鬱症或中風。（示意圖／CFP）

研究也發現，有9分之1的患者還被診斷出罹患憂鬱症或中風，令人驚訝的是，他們並沒有因感染肺炎而住院。同一研究團隊先前曾發現，將近20%新冠患者在確診3個月內被診斷出精神障礙。整體來說，新冠患者比流感或其他呼吸道感染的患者更容易出現中風、顱內急性出血、癡呆與精神病等診斷。

塔奎特表示，問題在於這些症狀會持續多久，對於中風或顱內出血等罹患風險會在6個月之內顯著下降，但對於少數神經與精神疾病的診斷，目前還不清楚何時會停止。據報導，儘管研究並未證明新冠肺炎與精神疾病的直接關聯，但未來可能會有病毒影響大腦或中樞神經的研究相繼出現。

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