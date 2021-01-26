Kobe逝世將滿1年！湖人球星齊哀　詹皇自曝心境「傳奇永遠不死」

▲湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）逝世將滿一周年。（組圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）於2020年1月26日墜機身亡，如今將在台灣時間27日逝世滿一周年，家人與所屬湖人隊球員仍然沉浸在傷痛中，預計不會舉行追思活動。承接球隊重責的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）表示，它對所有人來說至今仍是一場毀滅性的悲劇，「但傳奇永遠不死。」

▲因疫情嚴重，美國一處健身房改為戶外形式，建築外圍以Kobe畫像紀念這位球星。（圖／達志影像／美聯社）

根據CNN報導，童年時期就將布萊恩視為偶像，後來成為密友的「湖人一哥」詹姆斯23日擊敗公牛隊後受訪表示，「俗話說，時間會治癒一切。對我們所有人來說，不僅在當時，直到現在它依然是一場毀滅性的悲劇，只有時間（能解決），而且它需要一段時間，每個人都有自己克服悲痛的過程。」

▲詹姆斯（LeBron James）在2020年帶領湖人隊拿下總冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

詹姆斯表示，他盡量不讓自己再度陷入情緒，因為那太黑暗了，不只是對他而言，對所有人都是如此，作為一個球隊的領導者，他的工作與責任是承擔起這一切，「我想讓大家知道，我做得到。」提及布萊恩時他說，這世界上有很多東西會滅亡，「但傳奇永遠不死，而他就是這樣。」

▲詹皇在球場中將象徵Kobe的24號戴在手指上。（圖／達志影像／美聯社）

CNN指出，與詹皇一同擔任隊長的戴維斯（Anthony Davis）坦承，現在仍然難以接受布萊恩的逝世，「當我們真正意識到他已經離開的時候，令人由衷地悲傷，我知道我還是不能接受，仍然無法相信，尤其當你曾經與他非常親近。」戴維斯透露，布萊恩逝世後，湖人隊奪下的總冠軍意義更加重大。

▲戴維斯（Anthony Davis）與詹姆斯賽前哀悼Kobe。（圖／達志影像／美聯社）

戴維斯說，自從去年1月26日的那一刻起，球員們就誓言奪冠，直到今天，他們仍在場上喊出「Mamba on three!」的口號來紀念布萊恩，把這看得比自己重要，「大家都在想『我們為他做件事吧！』，即使到現在，在我們的內心深處，仍然是在為Kobe打球，為他的家人打球，幫助洛杉磯，最後贏球之際我們給這座城市帶來了無數喜悅。」

另外，曾與布萊恩搭擋拿下2座NBA總冠軍的賈索（Pau Gasol），與布萊恩交情甚篤，憾事發生之後全家人經常與他的遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）以及女兒們相處。弟弟小賈索（Marc Gasol）加入湖人隊後除了朝哥哥的偉大成就看齊，也還在努力接受布萊恩的不幸離世。

▲已故傳奇球星布萊恩與遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）。（圖／達志影像／美聯社）

小賈索日前受訪時表示，他能強烈感受到布萊恩在球隊內的存在感，至今依然激勵著整支球隊達到賽季的目標，但他仍無法面對布萊恩的離開，「我不願意談論這件事，我很抱歉，至今我還不能真正地談論它，布萊恩不僅是球隊的一部份、聯盟的一部份，也是城市的一部份，是我們敬仰之人。」

此前，布萊恩與二女兒吉安娜（Gianna Bryant）2020年1月26日搭乘直升機前往千橡市（Thousand Oaks）參加籃球比賽，不料卻遇上濃霧，直升機在一分鐘內從逾2000英尺高度墜落，在撞擊山坡後機身分解。3天後，機上9人遺體全數尋獲，包含駕駛左巴揚（Ara Zobayan）、吉安娜的籃球隊友、陪同家長與教練。

更多國際新聞

►Kobe逝世將滿周年！家人不願舉行追思活動 求各界尊重

►Kobe逝世將滿一年！ 厄文穿8號湖人球衣致敬偶像

聽Podcast掌握美選及國際局勢

冬季必備！100%水鳥羽毛絨雙人被 溫暖舒適一夜好眠