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川普最新動作！成立前總統辦公室　自稱「美國人民的捍衛者」

▲▼美國前總統川普。（圖／路透）

▲美國前總統川普成立官方辦公室。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國前總統川普卸任後住在佛州私人俱樂部「海湖莊園」（Mar-A-Lago），而被迫停用社交媒體的川普於25日正式成立了「前總統辦公室」，發出的第一份新聞稿指出，未來將透過辦公室管理他的信件與行程等相關事務，最後更以「川普永遠會是美國人民的捍衛者」作結。

綜合《國會山莊報》、《獨立報》報導，川普於當地時間25日在佛州棕櫚灘縣（Palm Beach）成立了正式辦公室，以管理卸任後的所有公共事務，包含往來通信、公開聲明或露面，以及其他「促進美國利益」的官方活動，並將透過倡導、組織與公眾行動主義來延續川普行政團隊的議程。

▲▼川普西棕櫚灘俱樂部打高爾夫球時，向前來的支持者們揮手致意。（圖／路透社）

▲川普於西棕櫚灘俱樂部打高爾夫球時，向前來的支持者們揮手致意。（圖／路透）

新聞稿最後指出，「川普永遠會是美國人民的捍衛者（champion）」。新成立的前總統辦公室將由川普時期政府的助理與工作人員管理，而根據美國法律，前總統卸任之後將能獲得政府提供的資金、車輛、機密國安簡報、人身安全保護與養老金。

報導分析，雖然川普至今沒有公開承認敗選，卻未表明4年後是否再度參選總統，如今正式成立「前總統」辦公室，也不禁讓人臆測，川普可能無意加入2024年的選局。目前，針對川普的彈劾案下個月將接受參議院審判，拜登稍早也鬆口「彈劾審判必須進行」，據悉，川普正在籌備彈劾辯護團隊，不過他尚未對此發表評論。

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