CNN也關注共機擾台　點出2關鍵：拜登執政「重大外交挑戰」

▲美國總統拜登甫上任，共軍就派遣軍機大規模擾台。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

共軍23、24日分別派遣13、15架戰機擾台，雙雙創下今年單日新高。美國《有線電視新聞網》（CNN）指出，這一波行動時間點敏感，隊形編制以戰鬥機與轟炸機為主，是北京對於甫就任的拜登提出重大外交挑戰。

CNN以「中國在拜登的初期測試中，派遣戰機靠近台灣」為題報導，類似演習頻率近年持續增加；另據台灣國防部資料，共機去（2020）年進入台灣防空識別區（ADIZ）超過380架次。海峽兩岸緊張之際，美軍則於24日證實，羅斯福號航艦打擊群23日進入南海，以促進航行自由、海上安全並建立夥伴關係。

▲共機擾台登上CNN首頁。（圖／翻攝CNN）

報導也提到中國與周邊海域議題。北京22日通過《海警法》，授權海警在「中國管轄海域」對外國船艦時動武，並摧毀北京宣稱主權之島礁、島嶼上的外國建築，甚至設立禁區阻止外國船隻進入。外界認為，這將提高中國與越南、印尼、台灣、菲律賓、大馬等南海周邊國家的衝突機會，也可能因東海的釣魚台列嶼問題，與日本發生更多紛爭。

川普政府不顧中國強烈警告，與台灣建立更緊密關係，擴大軍售、派遣高級官員訪台。他卸任之前，前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也宣布解除美台官員長久以來的交流限制。

雖然拜登政府尚未實踐具體兩岸政策，但被預期延續強硬對中立場。台灣駐美代表蕭美琴（Hsiao Bi-khim）上周受邀參加就職典禮、國務院23日呼籲北京停止對台施壓、表態將深化雙邊關係，都被視為支持台灣的展現。

「BBC頭條報導」共軍連2日大規模擾台 分析：測試拜登政府

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