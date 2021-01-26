美首位女性財政部長出爐！　Fed前主席葉倫將與拜登合推53兆紓困案

記者張靖榕／綜合外電報導

美國參議院針對拜登政府財政部長的人事任命，於美東時間周一（25日）傍晚以84票對15票壓倒性票數通過，確認由聯準會（Fed）前主席葉倫（Janet Yellen）出任，成為美國史上第一位女性財政部長。此次反對票均由共和黨議員投下，他們憂心1.9兆美元（約新台幣53兆元）的紓困案為「非必要之舉」。

▲聯準會前主席葉倫確定出任財政部長。（圖／達志影像／美聯社）

路透社報導，兩黨席次五五波的參議院以壓倒性票數通過葉倫的人事任命後，民主黨多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，葉倫已經是第二次締造歷史，成為美國史上第一位女性財政部長。7年前在歐巴馬政府時期，葉倫則是成為美國史上第一位聯準會女性主席，才財經領域的表現卓著。

「在財政部裡面，有好幾條長長的走廊，一共懸掛了77位歷任財政部長的頭像 ─ 全都是男人，一路回溯到漢彌爾頓（Alexander Hamilton）」，舒默在推特上寫道，「今天我很高興把票投給了葉倫，並在走廊上掛上第一張女性頭像。」

拜登上任力推疫情大規模紓困案，葉倫將會在其中扮演關鍵腳色。財政部將會仔細審閱拜登提出的計畫，內容包括將企業稅從21％調高至28%，以及針對年薪40萬美元（約新台幣1116萬元）以上的族群調高稅負。

共和黨部分參議員不斷表達對1.9兆美元紓困案的憂慮，表示川普政府任內在2017年減稅以及在疫情間已投入5兆美元而出現財政赤字，如今若再舉債的話，對未來財政負擔會大幅加大。

此前共和黨溫和派參議員羅姆尼（Mitt Romney）即表示，他願意就紓困案聽聽白宮想說什麼，但總額實在大得嚇人，「從中國政府那裡借幾兆幾兆的錢來花，對於要讓我們經濟長期走強並不是一件必要的事。」