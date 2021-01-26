疫苗遇南非變種病毒「效力減弱」！　莫德納承諾研發新強力注射劑

▲南非變種病毒強過英國變種病毒，莫德納坦承面對南非種時疫苗效力出現下降情況。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

疫苗推出後接連出現的英國及南非變種病毒，引起普遍懷疑疫苗是否具有足夠的抗體能力能與之對抗。對此，美國藥廠龍頭莫德納（Moderna）25日表示經測試後，莫德納疫苗對英變種病毒抗體效力不減，但對南非變種病毒確實出現「抗體效力減弱」的情況，而該公司將會研製新的強力注射劑。

根據路透社報導，莫德納在公司聲明中指出疫苗在對抗英國變種病毒時，並未出現任何抗體效力減弱的情況，而在面對南非變種病毒時，的確出現了效力些微降低的情形，但公司仍然相信只要注射2劑疫苗，就能夠提供足夠的抗體保護。不過莫德納也承諾公司將會開發一款新的強力注射劑，期望能調高抗體回應強度，以因應變種病毒的威脅。

聲明一出，莫德納股票隨即上漲近12.40點，或10％，在美股周一早盤即來到143.85元價位。

近期陸續出現的英國、南非和巴西變種病毒株，均勢在疫苗推出期間陸續發現的更強力病毒株，引發對莫德納等疫苗的廣泛質疑，深怕即使注射2針在變種病毒株面前也難以抵抗。

全球性投資銀行傑富瑞（Jefferies）的分析師麥可伊（Michael Yee）在一項研究註記中表示，莫德納的「mRNA-1273」疫苗經與南非變種病毒的測試後顯示，抗體反應的程度仍在水準之上。他也認為莫德納能夠快速設計一款新的強力注射劑，就是mRNA疫苗技術彈性之大的證明。

莫德納表示等待更多的研究結果出爐後，若有新證據證明現有疫苗抗體效力減低，公司便會推出新型強力注射劑。

輝瑞（Pfizer Inc）與德國生技公司BioNTech也表示，他們合作研發的疫苗在面對英國變種病毒時效力步檢，但針對南非變種病毒的抗體反應測試結果仍未出爐。