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檢討川普政策！科技產業協會籲新政府　對中管制出口應與盟邦合作

▲▼美國前總統川普。（圖／路透）

▲美國前總統川普對中出口管制政策，在商界與國際夥伴間掀起巨大波瀾。（圖／路透）

文／中央社華盛頓25日綜合外電報導

科技產業協會SEMI今天呼籲美國，檢討前總統川普政府的出口管制政策；並敦促美國新任商務部長，在基於國家安全而限制對中國出售科技時，須與盟邦合作。

SEMI代表全球半導體設備等製造商，今天指出，美國前任政府的單邊規定使得任何潛在利益恐將隨著時間而降低效果，同時沒有必要地損害了美國的產業，也使美國出口商容易遭到報復。

SEMI全球總裁麥羅洽（Ajit Manocha）致函可望在美國新任政府出任商務部長的雷蒙多（Gina Raimondo）表示，對於有企業參與全球市場競爭的盟邦，美國應與之協調。

麥羅洽的信中說：「在多邊管制下，各個關切項目是由所有的生產大國管制，可建立公平的競爭環境，可將效力最大化，並儘量減少對美國國家安全與經濟競爭力的傷害。」

信中批評川普政府執行的是少有公眾意見投入的規定，缺乏明確的總體政策；並指出，這種「十分不尋常的過程」會造成不希望看到的結果。

信中敦促雷蒙多，上任後立即糾正去年8月實施的一項規定，其中擴大了美國對外國公司銷售產品給中國華為技術公司的干涉權，從而在無意間影響到某些外國製造的半導體生產和測試設備。

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