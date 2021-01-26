荷蘭多城反宵禁暴動…扔自行車「砸店縱火」　至少240人被捕

▲荷蘭阿姆斯特丹警方以強力水柱驅散示威者。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

荷蘭警方表示，24日荷蘭多個城市爆發反宵禁騷亂，有暴徒趁機縱火砸店搶劫，與警員爆發激烈衝突，至少有240人被捕。為了因應新冠病毒疫情升溫，荷蘭自23日21時起實施更嚴格的宵禁令，直接促使民眾示威抗爭。

發生動亂的城市包括荷蘭首都阿姆斯特丹（Amsterdam），以及愛因荷芬（Eindhoven）、海牙（The Hague）等至少10個城市，其中以阿姆斯特丹與愛因荷芬的情況最為嚴重。

路透社引述荷蘭媒體報導，有目擊者表示，阿姆斯特丹有部分示威者投擲石塊或施放煙火抗議，警方自24日下午開始出動水砲、警犬和騎警驅散示威者。警方表示，在阿姆斯特丹有將近200人被捕。

另在南部城市愛因荷芬，有年輕人趁機打劫商店，或是朝店鋪扔自行車砸店、縱火。愛因荷芬當局發表聲明說，當地至少有55人被捕。

荷蘭最新的宵禁令自23日晚間9時起生效，是荷蘭政府自第二次世界大戰以來，首次實施全國性宵禁。根據荷蘭公共電視台（NOS）報導，這波衝突中有多輛汽車遭焚毀、警員遭石塊砸傷，並有多處公共設施被破壞。

荷蘭當地新冠疫情已經導致13,540人死亡，並通報至少944,000例確診病例。警方表示，在宵禁實施第一晚，在荷蘭全國至少有25人違反外出禁令，遭處罰折合3,600美元（約新台幣10萬元）罰款。

為了因應新冠疫情，荷蘭自12月中旬起關閉學校和所有非必需品商店。至於酒吧和餐廳則已於2個月前關閉。

►泰國限定版POCKY超划算才43元！