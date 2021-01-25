登外媒談新冠疫情！陳建仁：武漢若早通報WHO...病毒不會擴散全球

▲武漢最先爆發新冠病毒。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎疫情持續嚴峻，前副總統陳建仁近日受訪時直言，如果在2019年12月中時，武漢的情況能夠更早傳達給WHO，並讓WHO的專家小組去調查，他認為這場疫病就能被壓下，沒有其他國家會受苦。

陳建仁22日接受半島電視台（Al Jazeera）專訪，不僅大談台灣防疫經驗，更預計如果疫苗接種計劃確實，歐洲大約在6月份就能回到所謂「正常」的生活，但與其回到舊的狀態，他認為應該建立起新的常態，「這代表我們即使控制住了疫情，仍然要對未來任何的傳染性疾病保持警覺。」

陳建仁指出，台灣因為有過中國傳來的SARS、H5N1禽流感，以及非洲豬瘟的經驗，所以對鄰近區域的疫病保持高度警覺。在2019年12月31日，PTT出現武漢7名「非典型肺炎」病例的新聞，台灣當時就立即要求隔離武漢來的旅客，到了1月中便把「新冠肺炎」列為法定傳染病，並於2月中限制來自中港澳的旅客入境。

▲前副總統陳建仁。（圖／桃園市政府提供）



至於中國最初的防疫措施，陳建仁說，一開始他以為武漢會做得很好，畢竟中國是被SARS衝擊最嚴重的國家，但當台灣派2名專家過去時，卻發現武漢僅對有症狀的病人進行治療，沒有隔離病患相關接觸者，造成社區內大量的傳播，讓他一度驚呼「天啊，這真糟糕！」

針對病毒的起源，陳建仁則指出，從流行病學家的角度，這場疾病應該是源自最初爆發的地點，從來不可能是從某個地區傳播至另一個地區引爆，這是非常不可能的事。最後他認為，新冠病毒無論是來自雲南野生蝙蝠或從實驗室外流都是有可能的，因此需要調查並公開。

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